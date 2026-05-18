Precaución máxima con Ferran Torres

El FC Barcelona ya ha hecho los deberes con tiempo de antelación suficiente como para no arriesgar lo más mínimo con sus futbolistas más cargados. La mala suerte se cebó con Fermín, quien se rompió un dedo del pie en un encontronazo en el partido ante el Betis, y quiere evitar que se repita la historia con alguna de sus piezas básicas.

Una de ellas es Ferran Torres, quien causó baja frente a los béticos por una sobrecarga muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Ferran vio el partido desde la grada y tampoco forzará para el duelo del sábado ante el Valencia.

Ferran Torres, goleador con el FC Barcelona / Valentí Enrich

El internacional español tiene un puesto fijo en la relación de 26 convocados por Luis de la Fuente para el Mundial del 2026. Ferran Torres aspira a disputar su segunda Copa del Mundo y no se pondrá en riesgo su salud con una cita tan importante en perspectiva.

Flick, encantado

Ferran Torres está pagando la generosidad en el esfuerzo jugando en la posición de delantero centro iniciando la presión y trazando desmarques de forma constante. El de Foios llega un poco justo al final de temporada y ya no se le exigió más de la cuenta ante el Betis. Su presencia tampoco era necesaria con la Liga ya en el bolsillo y estuvo al lado del equipo desde la grada.

Ferran Torres, en la rúa de celebración de la Liga / AFP7 vía Europa Press

Ferran, como el resto de compañeros, vivió una jornada especial con la despedida de Robert Lewandowski del FC Barcelona. El polaco dijo adiós por la puerta grande en un partido en el que Raphinha volvió por sus fueros con un doblete y Joao Cancelo reivindicó su continuidad con un gran gol.

En el caso del de Foios, su rendimiento ha sido óptimo y Hansi Flick le está muy agradecido por haber peleado por un puesto que no era natural en su carrera deportiva. Ferran Torres destacó en el Valencia en la banda derecha, posición que le valió su fichaje por el Manchester City. Con el cuadro citizen y con Luis Enrique en la Roja hizo sus primeros amagos de jugar por el medio, que fueron ratificados de forma sensible por Flick.

Ferran Torres termina otra temporada con buenos números, con 21 goles, y con muy buenas sensaciones. Ahora toca el fin de fiesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde puede poner la rúbrica a una extraordinaria temporada.