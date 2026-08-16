Precaución en el Barça con Pedri y Gavi

El FC Barcelona disputa este domingo el penúltimo partido de la pretemporada 2026/27. El conjunto blaugrana visitará al FC Basilea con todos los internacionales que disputaron el Mundial 2026 menos Pedri y Gavi, que no fueron incluidos por Hansi Flick en la lista de convocados para viajar a tierras suizas.

Los centrocampistas españoles fueron las dos principales ausencias de la convocatoria más allá de los futbolistas pendientes de resolver su futuro (Marc Casadó, Héctor Fort, Guille y Toni Fernández, Tommy Marqués, Jofre Torrents y Áron Yaakobishvili) y los lesionados (Frenkie de Jong y Roony Bardghji). El tinerfeño está siguiendo un plan específico desde su regreso a los entrenamientos, mientras que la baja del palaciego se debe a una gestión de cargas a priori sin importancia.

Desde el club blaugrana se transmite total tranquilidad con el estado físico de ambos jugadores, pero Flick no quiere correr el mínimo riesgo. En el caso de Pedri, el propio Barça informó a través de su página web que el canario está "siguiendo una preparación específica en sus primeros días de pretemporada". En las redes sociales culés se vio al tinerfeño tocando balón y haciendo ejercicios con normalidad, por lo que su incorporación al grupo no debería demorarse mucho tiempo.

Molestias habituales

El caso de Gavi es algo diferente. Recortó casi una semana sus vacaciones para ponerse rápidamente a las órdenes de Hansi Flick, pero ni viajó a Udine para el triangular frente a Nottingham Forest y Udinese ni estará esta tarde en el Sankt Jakob-Park. El andaluz sí que se ha ejercitado junto con sus compañeros, pero el míster no lo incluyó en la expedición para viajar a Basilea por una gestión de cargas, según fuentes de la entidad catalana.

Sea como sea, se trata de dos situaciones completamente normales en toda pretemporada. La adecuación del físico al máximo nivel tras unas merecidas vacaciones acostumbra a provocar algunas molestias y Hansi Flick tiene muy claro que no quiere arriesgarse a sufrir ninguna lesión antes de que empiece la competición oficial. Cabe recordar que Frenkie de Jong regresó del Mundial con problemas importantes en la rodilla y que Roony Bardghji, que se encontraba en la rampa de salida, acaba de padecer un contratiempo que le apartará varios meses de los terrenos de juego. Toda precaución es poca.