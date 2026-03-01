¿Cuántos precandidatos superarán el corte de las firmas?

La carrera por conseguir las 2.337 firmas necesarias para que una precandidatura a las elecciones del FC Barcelona se convierta en candidatura llega a su fin. Este lunes, todos los socios que pidieron papeletas a la entidad azulgrana están citados en el Auditori 1899 para entregar los apoyos recogidos. Las firmas entregadas se contarán el mismo lunes y deberán ser validadas entre el 3 y el 5 de marzo.

El pimero de los precandidatos citados es Marc Ciria, que debe entregar las firmas a las cuatro de la tarde. Una hora más tarde será el turno del líder de 'Nosaltres', Víctor Font, mientras el presidente saliente, Joan Laporta, debe acudir al Auditori a las 18.30 horas. Xavi Vilajoana será el último. Su cita es a las 20.00 horas. También tienen cita Daniel Juan (18.00 H.) y William Maddock (19.30 H.). Estos dos últimos socios recogieron las papeletas pero no pasarán las firmas.

Está por ver si lo hacen los otros cuatro. Seguro que pasarán el corte el presidente saliente, Joan Laporta, y el líder de 'Nosaltres', Víctor Font. Muy difícil lo tiene en cambio Xavi Vilajoana. El empresario y constructor hace días que sabe que tiene complicado llegar a las 2.337 firmas. Este domingo ha organizado un vermut en su sede electoral y en los últimos días miembros de su equipo llamaron a socios solicitando su firma. Sabía de las dificultades y por ello se ha mostrado claramente abierto a una alianza con Font y Ciria. Conversaciones entre los tres ha habido en los últimos días, sin llegarse de momento a un acuerdo con el nombre de quien debería ser candidato como principal punto de discordia.

Sí parece en cambio que entregará los apoyos necesarios Marc Ciria. Según miembros de su precandidatura, los tienen y ya han dejado algún acto de precampaña que tenían preparado para la campaña. El Plan Messi, por ejemplo.

Actos de campaña

Mientras llega el momento, Laporta ha empezado el domingo pidiendo en el voto en Mollerussa. Se ha dado un baño de masas el presidente saliente en tierras leridanas y ha seguido divirtiéndose. Tras cortar jamón, cocinar unos macarrones y subirse a un toro mecánico en Mercabarna, en Mollerussa se ha subido a un tractor mientras le gritaban: "President, president". El acto de Laporta ha reunido a más de 350 barcelonistas y en él ha pedido el voto "para culminar los proyectos que hemos iniciado, para defender al Barça de los que lo quieren controlar desde 600 kilómetros y para que no caiga en manos de inexpertos que ya lo arruinaron una vez".

Joan Laporta se subió a un tractor en Mollerussa / SPORT

Víctor Font, por su parte, ha pasado el domingo en Reus. El líder de 'Nosaltres' ha visitado una ciudad especialmente sensible con Laporta por el 'Caso Reus' que se encuentra en estos momentos judicializado. “El Barça no puede tener un presidente imputado por estafa”, ha dicho Font con contundencia.