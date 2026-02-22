Los precandidatos recogieron firmas en el Camp Nou

La previa del Barça-Levante dejó imágenes que definen como pocas el significado de 'Més que un club' y que la azulgrana es una entidad deportiva llena de vida democrática. Por primera vez desde que se activó el proceso electoral, los precandidatos pudieron recoger firmas en día de partido.

Las carpas, distribuidas alrededor del Camp Nou, se convirtieron en punto de encuentro constante de socios que aprovecharon la afluencia al encuentro para estampar su apoyo a las distintas precandidaturas.

El expresidente Joan Laporta se mostró "muy contento de cómo está respondiendo la gente" y defendió que su candidatura 'Defensem el Barça' representa "la propuesta que conviene en estos momentos".

Víctor Font habló de jornada de "locura" y criticó el actual sistema de recogida de firmas y de su gestión: "Hay que cambiar para proteger al club y trabajar mejor para el socio", apuntó dejando claro que se debe modernizar el club.

Xavier Vilajoana destacó que "es un buen día para que el socio se movilice" y subrayó que percibe "muchas más ganas de cambio de lo que parece", confiando en que esa sensación se traduzca primero en firmas y después en votos.

Por su parte, Marc Ciria centró su mensaje en la masa social y reivindicó "blindar el club de los socios", convencido de que su equipo puede "ganar las elecciones".

El duelo del día 28 de febrero ante el Villarreal será la última oportunidad para reunir al socio en día de partido. De momento, a falta de encuestas oficiales la jornada de ayer sirvió como termómetro electoral para las precandidaturas.