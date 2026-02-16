Sin precandidatos en Montilivi

El Barça cierra este lunes la jornada liguera ante el Girona en Montilivi. Y lo hará con la presión que le ha puesto el Real Madrid tras el triunfo de los blancos contra la Real Sociedad, una victoria que coloca a los de Álvaro Arbeloa líderes provisionales del campeonato. La máxima representación azulgrana en el palco del estadio del Girona será Rafa Yuste, presidente en funciones hasta el 30 de junio debido al proceso electoral que está viviendo el club con cuatro socios convertidos en precandidatos tras pedir este domingo los impresos para la recogida de firmas: Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

Este domingo, por cierto, ninguno de los cuatro precandidatos tenía previsto trasladarse a Girona para presenciar ‘in situ’ el partido de los de Hansi Flick. Laporta optará por seguir el encuentro desde casa en compañía de amigos, mientras Font tiene en la tarde del lunes un encuentro con socios y después verá el partido con ellos por la televisión. Vilajoana, por su parte, pasará buena parte del día en Madrid. Como presidente de APCE asistirá al acto de presentación de ‘España crece’, en el que también estará el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. De regreso a Barcelona, verá el partido con su familia. Ciria, por su parte, sí acudió ayer al Palau a ver el partido entre el Barça y el Baxi Manresa. El fútbol, en familia.