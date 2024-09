El 'precandidato' Camprubí Montal carga contra Laporta

El nieto de Agustí Montal Costa y bisnieto de Agustí Montal Galobart (presidentes del Barça entre 1969-1977 y 1946-1952) ha reaccionado con contundencia a las explicaciones del presidente del Barça en la rueda de prensa de valoración del mercado de fichajes.

El 'precandidato' Camprubí Montal ha explicado que "en el senado se nos dijo que estaba todo arreglado y ya se ha visto que no se ha llegado a la regla del 1:1".

Camprubí ha pedido que "afrontemos la realidad e implementemos soluciones para mantener la propiedad y el orgullo de los socios".

El líder de la plataforma 'Som un Clam' ha expresado en las redes sociales su discrepancia total con lo expuesto por Joan Laporta: "Ya basta de chutar el balón adelante solo para ganar tiempo después de buenos resultados" .

El comunicado de esta plataforma opositora a la actual junta directiva del Barça explica que "ante el triunfalismo de Joan Laporta en la rueda de prensa del martes, Som un Clam reitera la preocupación por la situación de emergencia del club, subraya la urgencia por enderezar los problemas económicos y sociales de la entidad".

Roche y Camprubí, en el acto de este lunes / SPORT

En el comunicado añaden que "el presidente hizo énfasis en una recuperación económica ficticia" y entienden que "se pretende generar ilusión con el regreso al Estadio en Navidad, cuando los expertos ya prevén retrasos"

En el comunicado de 'Som un Clam' apuntan que la versión de Laporta sobre la marcha de Ilkay Gündogan no coincide con lo que explicó el futbolista , muestran su "apoyo incondicional" a Hansi Flick y "celebramos el buen arranque de temporada" aunque se incide en que "este buen inicio de temporada no puede esconder una situación crítica que la actual Junta directiva no ha enderezado en tres años y medio de mandato."

Som un Clam concluye sui visión crítica con la actual directiva del Barça afirmando que "la situación social es crítica, con los socios despreciados y maltratados. Y con las peñas expulsadas de la vida social del club".