La postura de la Superliga ante la renuncia de la Juventus

El club italiano ha comunicado a FC Barcelona y Real Madrid que no seguirá participando en este proyecto Fuentes cercanas a la organización aseguran que emprenderán acciones legales ante comportamientos abusivos

La noticia ha estallado hoy, aunque ya se preveía desde hace algunos días: la Juventus de Turín abandona el proyecto de la Superliga europea. Así se lo ha comunicado por carta al Real Madrid, pero no lo ha hecho con el FC Barcelona. Según ha podido saber SPORT, la entidad blaugrana no ha recibido nada y no les consta dicha decisión.

Cabe recordar que la 'Vecchia Signora' fue sancionada por el Tribunal de Apelación de la FIGC por el 'Caso de las Plusvalías', descontándole 10 puntos en la clasificación de la Serie A. La UEFA tenía el ojo puesto en el club italiano y, tras el cambio de directiva, la Juventus sabía que para llegar a un acuerdo con el máximo organismo europeo debía abandonar la Superliga. Y así lo ha hecho en un claro acercamiento hacia este estamento.

En este sentido, fuentes cercanas a la Superliga aseguran estar profundamente preocupadas por las presiones y amenazas que se han infomado de manera reiterada en diferentes medios de comunicación hacia la Juventus de Turín. Motivo por el cual, este hecho podría comportar el inicio de un proceso de conversaciones con otros clubes sobre los riesgos de participar en la iniciativa.

En este sentido, la Superliga emprenderá las acciones legales oportunas ante los comportamientos abusivos que se sigan produciendo, a la espera de que el Tribunal de Jusiticia de la Unión Europea resuelva el procedimientos actualmente en curso.