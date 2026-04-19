La postura de Héctor Fort pese a los rumores con el Inter de Milán

Héctor Fort está a punto de volver a jugar tras haberse perdido todo lo que llevamos de 2026 por una lesión increíble en la celebración de un gol. De la máxima alegría al dolor y la desolación en cuestión de segundos. Una mala pata y un túnel del que ya ve la luz el defensa de Les Corts, cedido al Elche por el FC Barcelona y que habia encontrado por fin la continuidad y su mejor juego en una posición más avanzada, prácticamente un extremo, con Eder Sarabia. El club azulgrana, de quien depende el jugador y donde se estuvo recuperando en sus instalaciones durante dos meses, le ha concedido esta semana el alta médica y todo apunta a que entrará en la convocatoria del club ilicitano para el partido frente al Atlético de Madrid del próximo miércoles (19.00 horas) en el Martínez Valero.

Elche - Rayo Vallecano | El gol de Héctor Fort / LALIGA

Paralelamente a la recuperación de la lesión en el hombro que le obligó a pasar por el quirófano, el nombre de Héctor Fort se ha asociado al Inter de Milán de cara a la 'operación Bastoni'. El Barça está muy decidido a reforzarse con el defensa internacional italiano y tanto 'La Gazzetta dello Sport' como el periodista Matteo Moretto han explicado que el club 'nerazzurro' le sigue muy de cerca sus pasos y le considera un futbolista de mucha proyección, por lo que podría ser un argumento para abaratar el traspaso de Bastoni. Pero los tiempos del canterano azulgrana son otros, así como sus objetivos más inmediatos.

Pensamiento en el Barça

Hoy por hoy, Héctor Fort solo piensa en volver a jugar y recuperar en el mes y medio que falta de competición el gran nivel que tuvo antes de lesionarse en el partido contra el Rayo Vallecano al celebrar, cosas de la vida, su primer gol en LaLiga con el Elche (había marcado unos días en la Copa del Rey, en Quintanar del Rey). La recuperación ha sido larga y ahora que ya está recuperado, el de Les Corts, que no sabe nada de esta posibilidad, se quiere enfocar en jugar al fútbol y recuperar el sitio de titular que tanto le había costado conseguir antes de la fatídica acción con el rayista Nobel Mendy, que se cruzó sin ningún sentido en su camino cuando festejaba el gol.

Héctor Fort se marchó del Barça porque tuvo pocas oportunidades con Hansi Flick y necesitaba crecer como futbolista y adquirir experiencia en Primera División. Pero el objetivo y la ilusión del defensa de triunfar en el club azulgrana no ha variado ningún ápice. Salió con el único reto de volver y formar parte de la plantilla del FC Barcelona la próxima temporada. Tiene contrato hasta 2029, que se ejecutó al cumplir la mayoría de edad, y no hay ningún tipo de opción de compra para el Elche en su préstamo al club ilicitano.

El lateral, reconvertido a interior por Sarabia, empezó a jugar en el Barça en la categoría de prebenjamín hasta ir escalando todas las posiciones. El interés del Inter puede ser halagador, pero su corazón sigue siendo muy azulgrana.