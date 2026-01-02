La postura del Girona en el caso del fichaje de Ter Stegen

El capítulo de refuerzos invernales del Girona y el futuro deportivo de Ter Stegen van de la mano en este inicio de 2026. Tal y como hemos adelantado en estos últimos días, el club gerundense ya ha dado los primeros pasos para sondear la posibilidad de incorporar al meta alemán. El primer escollo está solventado: la dirección deportiva tiene todas las garantías que el internacional germano se encuentra plenamente recuperado de sus dolencias lumbares y está en perfectas condiciones para competir al máximo nivel. Todo en orden.

Con Ter Stegen en perfecto estado físico, el Girona debe afrontar el segundo capítulo antes de abordar las distintas negociaciones con el propio meta y el FC Barcelona. Y en esta fase, el panorama no está tan claro. Los ritmos y las prioridades difieren en función de las áreas de poder en Montilivi.

Dos líneas de trabajo

Desde la dirección deportiva, con Quique Cárcel al frente, Ter Stegen es una prioridad absoluta. Si el meta alemán reconsidera su postura y está por la labor de finalizar la segunda parte de la temporada en las filas del Girona, se considera imprescindible hacer todo lo posible para cerrar su cesión hasta final de campaña.

En paralelo a las negociaciones para la llegada del internacional germano, el club también seguiría gestionando la salida de varios futbolistas que no han cubierto las exigencias deportivas y que deberían generar los recursos económicos necesarios para encarar las otras necesidades reclamadas por el cuerpo técnico: un central y un mediocentro.

Un planteamiento que no es compartido en su totalidad por el cuerpo técnico. Míchel señaló en la reciente gala de la Federació Catala de Futbol que la llegada de Ter Stegen sería bienvenida por considerar al meta como un jugador TOP. Hasta ahí, una filosofía perfectamente alineada con las directrices de la dirección deportiva del Girona. Lo que evidentemente no comentó en público Míchel es que en su lista de prioridades, el portero del Barça no ocupa el primer lugar.

Hasta hace unos días, Míchel había pedido reforzar el equipo en este mercado invernal con una columna vertebral nueva. Objetivo fundamental y prioritario, la incorporación de un central contrastado capaz de aportar mayor seguridad a una cobertura que ha presentado enormes lagunas desde el inicio de temporada. En segunda instancia, el técnico también ha expresado la necesidad de reforzar el centro del campo con la llegada otro jugador que aporte equilibrio en una línea que ha sufrido enormes vicisitudes. Además, en esta demarcación se podrían producir algunas salidas. El capítulo de fichajes se completaría con la firma de un punta -en este caso ya se ha confirmado la llegada de un delantero como Claudio Echeverri- y un portero que debería ocupar la baja generada por el adiós de Livakovic.

El temor de Míchel

La preocupación de Míchel va encaminada a priorizar los limitados recursos económicos focalizando los esfuerzos en la llegada de un central. El técnico, pese a entender que el equipo necesita un portero y que Ter Stegen es un futbolista TOP, confía en Gazzaniga y no quiere que la incorporación del alemán acapare la mayoría del presupuesto para fichajes en este mes de enero.

Míchel pide un central de garantías, y sabe que el mercado de enero no está para regalos. También es partidario de un mediocentro contrastado para salir de los apuros deportivos que han condenado el equipo a las plazas de descenso. Una vez solventadas estas demarcaciones, barra libre para escrutar porteros e, incluso, otro posible delantero si la dirección deportiva anda hábil en el apartado de salidas.

Todo apunta a que el Girona y Ter Stegen protagonizan los primeros capítulos de un clásico culebrón de mercado.