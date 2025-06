El Espanyol se pronuncia sobre el fichaje de Joan Garcia por el Barça

En el 33º Aplec de Penyes del Espanyol, el club perico ha roto su silencio institucional al respecto de Joan Garcia, quien se convertirá en portero del FC Barcelona en los próximos días. Su director ejecutivo, Mao Ye, aseguró que el Espanyol no negociará el precio de su cláusula de rescisión con el Barça ni con ningún otro club.

“Por supuesto. Estamos para hacer nuestro trabajo, para velar por los valores del club, por nuestra identidad, por nuestro orgullo: durante esta última semana yo sé que ha habido mucho ruido, pero ruido solo, no ha pasado nada. A día de hoy Joan García es jugador del Espanyol. Hemos de tener el respeto de que cada profesional escoja su camino, pero desde el club velamos por lo que tenemos firmado y sabemos que para tomar esa decisión, hay una cláusula de rescisión que se deposita y libera el contrato, pero más allá de ello no tenemos nada que negociar”, expresó el CEO del Espanyol, según recoge 'La Grada'.

En este sentido, el dirigente chino aseguró que no se ha producido ningún contacto por parte de ningún club en los últimos días. “Ninguno, toda la semana hemos leído cosas en la prensa pero no ha habido ningún contacto oficial ni por parte de ningún club ni del jugador", dijo.

Asimismo, Mao Ye también apuntó que no negociará la cláusula de rescisión con el Barça ni con ningún otro club. “Eso lo tenemos claro desde el primer día, todos los clubes saben el procedimiento para ejecutar la cláusula, no hemos de enseñar a nadie. A día de hoy, es jugador del Espanyol, tiene su cláusula, está en su derecho de escoger su carrera, hay que entender la decisión personal de cada uno pero el contrato es el contrato y hemos de respetar lo que está firmado. No tenemos intención de negociar la cláusula. Ni con el Barça ni con nadie”, sentenció.