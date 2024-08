La postura de Dani Olmo tras no ser inscrito frente al Athletic

Dani Olmo fue el gran ausente sobre el terreno de juego en el partido frente al Athletic. Su presencia estaba en el aire, incluso fue convocado por Hansi Flick, pero finalmente no pudo ser. El Barça no logró cerrar las operaciones necesarias para activar su ficha ante LaLiga.

Aunque Dani quería jugar y su motivación era máxima, al mismo tiempo sabe dónde ha aterrizado, como explicó el propio Flick tras el encuentro. Olmo está plenamente informado de todo lo que ocurre a nivel de despachos en el Barça, que su inscripción se producirá, pero que no puede saber la fecha exacta.

A Olmo no le queda otra que aguantar y tener paciencia. Desde que fichó por el FC Barcelona sabía que la inscripción no estaba en sus manos y que era algo que no podía controlar. Por tanto, el futbolista ha optado por entrenarse a tope y estar preparado para cuando de una vez por todas esté a disposición del míster.

Hansi Flick saluda a Ernesto Valverde / Javi Ferrándiz

El delantero tiene la esperanza de que este martes su inscripción sea una realidad. Ya guardaba la ilusión de que fuera ante el Athletic y estas ganas no se las quita nadie. Dani Olmo espera el partido frente al Rayo Vallecano y, en el peor de los casos, sabe que el próximo sábado será de la partida frente al Valladolid en Montjuïc.

Los recursos

El Barça busca cerrar operaciones de mercado, como la de Lenglet con el Atlético de Madrid, que se consiga cerrar algún gran acuerdo, como el de Nike y, como último recurso, los directivos pueden avalar personalmente ante LaLiga como hicieron en su día con Jules Koundé.

La ventaja de Dani Olmo respecto a otros jugadores es que conoce la casa y el contexto en el que se encuentra. Un futbolista foráneo quizá estaría más nervioso o impaciente, pero Olmo sabe por dónde se mueve y está muy bien asesorado.

Dani Olmo, en el palco sin ser inscrito para el partido ante el Athletic / JAVI FERRÁNDIZ

No tendrá problmeas para cumplir su sueño de defender la camiseta del FC Barcelona, pero no ha podido ser inmediato. Han sido diez años fuera de casa, curtiéndose en el Dinamo de Zagreb y el RB Leipzig, y ahora no se va a desesperar por jugar una semana más tarde de lo previsto.

El mejor ejemplo fue ver a Dani Omo en la grada de Montjuïc, junto a Gavi, celebrando la victoria del equipo. También lo expresó con un post en Instagram. Su integración es máxima en el equipo, con muchos jugadores a los que conocía, y con una forma de jugar que no le resulta extraña.

Su rendimiento será inmediato. Solo falta que la documentación esté en regla y poder lucir el dorsal '20' que ha heredado del capitán, Sergi Roberto.