La postura del Barça ante el ultimátum a Vlahovic de la Juventus

El futuro de Dusan Vlahovic entra en sus días más decisivos. La Juventus ha movido ficha y ha trasladado al delantero serbio que necesita una respuesta inmediata sobre su continuidad. El club italiano no está dispuesto a prolongar indefinidamente la incertidumbre y quiere cerrar cuanto antes la planificación de su ataque. Mientras tanto, el FC Barcelona observa el escenario con una posición muy definida: no modificará su hoja de ruta.

En las últimas horas, desde la Gazzetta dello Sport apuntan a que la dirección deportiva de la Juventus, de la mano de Giovanni Carnevali y el OK de Luciano Spalletti, ha decidido poner fecha límite a la negociación con el delantero: el 30 de junio. La entidad 'bianconera' le ha presentado una propuesta de renovación con unas condiciones salariales inferiores a las que venía percibiendo, aunque con incentivos que permitirían acercarse a los ocho millones de euros por temporada.

Sin embargo, el silencio del entorno del futbolista ha comenzado a desesperar en Turín. La sensación dentro del club es que no puede seguir condicionando la planificación deportiva a la espera de una decisión de Vlahovic. Por ello, las próximas horas serán determinantes y la Juventus ya contempla seriamente dar por cerrada esta etapa si no obtiene una respuesta.

El Barça no entra en juego

El Barça, al que en más de una ocasión se ha relacionado con la situación del delantero serbio, no tiene intención de entrar en la puja. Tal y como ha venido informando SPORT, el gran objetivo del Barça sigue siendo Julián Álvarez. El internacional argentino reúne el perfil que más convence tanto a la dirección deportiva como a Hansi Flick por su movilidad, capacidad de presión y encaje con una plantilla joven liderada por Lamine Yamal.

Por ello, el ultimátum de la Juventus no cambia la estrategia blaugrana, que en caso de 'fallar' en el intento de hacerse con el argentino, barajaría otras opciones como Eli Junior Kroupi. En el Camp Nou consideran que cualquier movimiento por Vlahovic solo tendría sentido si el mercado diera un giro radical, algo que hoy no contemplan. Además, el elevado salario del delantero de la Juventus no casa con la escala salarial culé para un jugador como el serbio.

Lejos de Italia

Mientras tanto, el futuro del atacante parece alejarse de la Serie A. Desde Turquía aseguran que el Besiktas ha intensificado los contactos y trabaja en una propuesta muy importante tanto para el futbolista como para su entorno. A día de hoy, es la opción que más fuerza ha ganado. En Inglaterra, otros, lo colocan como sustituto de Julián si este se va al Barça, que mientras tanto sigue mirando desde la distancia, convencido de que su prioridad para el '9' continúa estando en otro lugar.