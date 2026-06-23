La postura del Barça con Julián Álvarez: optimismo sí, euforia no

El de ayer fue, sin duda, uno de los grandes bombazos del año en clave mercado. Las palabras y los gestos de Julián Álvarez no pasaron desapercibidos para nadie y, mucho menos, dentro del Barça. De hecho, en los despachos del club no se habla prácticamente de otra cosa durante la mañana de este martes. Mientras en la Ciutat Esportiva la actividad transcurre estos días a un ritmo más pausado, aprovechando el parón estival, en varias áreas de las oficinas centrales del club el ambiente es muy distinto. Y resulta significativo porque muchas de las conversaciones ni siquiera tienen relación directa con cuestiones deportivas.

Sin embargo, el nombre de Julián Álvarez monopoliza cualquier análisis sobre el futuro inmediato del Barça. La razón es sencilla. Hasta hace apenas un mes predominaba cierto escepticismo respecto a la viabilidad de la operación en algunas áreas del club. Incluso personas alejadas de la dirección deportiva consideraban que el fichaje era extremadamente complicado. Desde las altas esferas se habían intensificado los esfuerzos para generar nuevos ingresos y reunir el músculo financiero necesario para afrontar una operación de esta magnitud, pero el escenario seguía pareciendo lejano.

Ahora, sin embargo, algo ha cambiado. Y ese algo es el futbolista. La sensación en el Barça es que el posicionamiento público de Julián Álvarez modifica de forma sustancial el tablero de juego. En el club consideran que el paso dado por el delantero argentino tiene un enorme valor dentro de una negociación de este calibre. No garantiza nada, pero sí mejora las condiciones de partida y abre una ventana que hace apenas un mes parecía mucho más estrecha.

Por eso mismo, en el club se respira optimismo. Un optimismo que, eso sí, va acompañado de prudencia. Nadie quiere dar la operación por hecha. Entre otras cosas porque el Barça ya se encontró recientemente en situaciones favorables que terminaron sin final feliz. El ejemplo más recurrente es el de Nico Williams, aunque dentro del club recuerdan una diferencia fundamental: el extremo, aunque se le pidió en repetidas ocasiones, nunca llegó a posicionarse de forma tan clara respecto a una posible salida de su equipo. Precisamente por eso consideran que el momento actual es especialmente relevante. Desde el Barça ven al jugador muy comprometido con la causa y entienden que los tiempos de la negociación se están gestionando de forma muy calculada.

Julián Álvarez agradece el apoyo de la afición / Archivo

La reunión en la que todo cambió

El pasado 27 de mayo se produjo una reunión con los representantes del jugador y durante aquella misma semana se trasladó una primera oferta formal. Después llegaron varias semanas de relativa calma —no de estancamiento, sino de silencio estratégico—. La lectura que hacen en el club es que esos tiempos forman parte de una hoja de ruta perfectamente definida. La intención era avanzar, detenerse y permitir que el Atlético de Madrid fuera asumiendo progresivamente la situación. En otras palabras, ir generando una realidad cada vez más favorable para los intereses azulgranas sin precipitar acontecimientos.

Dentro de la entidad existe la sensación de que el Barça está controlando favorablemente el discurso y el desarrollo de los acontecimientos. Los movimientos se están produciendo de forma escalonada, con pausas entre cada paso importante, y consideran que la estrategia está siendo ejecutada con precisión. Asimismo, también se observa con relativa tranquilidad el ruido generado en torno a una posible denuncia del Atlético de Madrid por los contactos mantenidos con el entorno del futbolista. En el Barça entienden perfectamente la postura del conjunto rojiblanco, pero recuerdan que este tipo de conversaciones forman parte del funcionamiento habitual del mercado desde hace décadas.

Una queja habitual

Aunque la normativa establece que no está permitido negociar con un jugador antes de que le resten seis meses para terminar su contrato, la realidad es que agentes, representantes y clubes mantienen contactos mucho antes de que esos periodos se cumplan. De hecho, dentro de la entidad azulgrana recuerdan un precedente muy reciente. El pasado verano, el Paris Saint-Germain negoció discretamente con Dro y, de forma completamente inesperada, un viernes cualquiera el futbolista gallego entró al despacho de Hansi Flick para comunicar su decisión de marcharse.

Lo hizo pese a tener contrato en vigor hasta junio de 2027, lo que implica que los contactos y negociaciones se produjeron aproximadamente 11 meses antes de que entrara en los últimos seis meses de vinculación contractual o lo que es lo mismo, 17 meses antes de terminar contrato. En el club consideran que este tipo de situaciones forman parte de la realidad cotidiana del fútbol de élite y que prácticamente todos los grandes clubes han participado alguna vez en operaciones similares. Por eso, en el Barça interpretan las quejas del Atlético más como una reacción lógica de un club que percibe el riesgo de perder a uno de sus jugadores más importantes que como un elemento con capacidad real para alterar el desarrollo de la operación. Al fin y al cabo, recuerdan que ellos mismos también han expresado su malestar en el pasado cuando han sentido amenazada la continuidad de alguno de sus futbolistas.

Julián Álvarez, en el estreno mundialista de Argentina frente a Argelia / EFE

El Barça trabajará en una nueva oferta

Y ahora llega el momento de decidir el siguiente movimiento. Ahora todo pasa por presentar una segunda oferta formal que sería considerablemente superior a la anterior. En el entorno de la operación se trabaja con cifras que podrían situarse en torno a los 130 millones de euros. Lo que sí descartan por ahora es la posibilidad de acercarse a cantidades cercanas a los 150 millones, precisamente porque entienden que el posicionamiento del futbolista tiene un peso negociador que antes no existía.

La gran duda reside en cuándo ejecutar ese movimiento. El Barça no quiere alterar en exceso la situación del jugador durante la disputa del Mundial y por eso se estudian cuidadosamente los tiempos. En cualquier caso, dentro del club también se insiste en la necesidad de mantener la calma. El optimismo es mucho mayor que hace apenas unas semanas, pero nadie olvida que todavía queda el tramo más complejo de la negociación: negociar con un Atlético de Madrid que sigue acogiéndose a una prohibitiva cláusula cercana a los 500 millones de euros.

Lo que sí consideran es que el paso más difícil ya se ha producido: conseguir que el futbolista se posicione. A partir de ahí, entienden que cada nuevo movimiento juega a favor de sus intereses. La negociación entra ahora en una fase decisiva. El Barça estudia cuándo lanzar su siguiente oferta formal, convencido de que será un paso importante para acercar definitivamente la operación. Pero mientras llega ese momento, hay algo que ya parece indiscutible. A día de hoy, Julián Álvarez se ha convertido en el gran tema de conversación dentro del FC Barcelona. Y no únicamente en los despachos donde se decide el futuro deportivo de la entidad.