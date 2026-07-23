La postura del Barça por el futuro de Barcola

La llegada de Jorge Mendes a Barcelona abrió todo tipo de especulaciones de negocio entre el todopoderoso agente portugués y el club blaugrana. Mendes se reunió con Joan Laporta en la previa de la presentación de Adeyemi y hablaron de diferentes asuntos como Casadó o Joao Cancelo y se especuló también con el nombre de Barcola, futbolista que podría tener pie y medio fuera del PSG ante los fichajes que van a realizar los parisinos en zona ofensiva. El PSG contempla la llegada de Diomandé (Leipzig) y un delantero centro que podría ser Ferran Torres para completar su ataque y darían salida al extremo internacional.

El periodista Fabrizio Romano dejó claro que la visita de Mendes a Barcelona puede traer situaciones importantes de mercado, pero que no se trató por Barcola. A pesar de que Mendes tenía contrato de representación con el francés, el jugador se habría puesto ahora en manos de Moussa Sissoko, agente de Dembélé, quien sí ha hablado de la situación del futbolista con el club blaugrana. Mendes tendría contrato aún con Barcola, pero no estaría trabajando con él por ciertas desaveniencias en la gestión de su carrera.

El Barça tiene claro que Barcola es un futbolista de primerísimo nivel, pero según Fabrizio Romano, el club blaugrana no va a realizar ningún movimiento por él y su futuro podría estar vinculado al Liverpool, club que desea su fichaje y está a la espera de que el PSG ponga precio a una operación que podría superar los 100 millones de euros. El Barça preguntó por él hace unas semanas, pero se han decantado por los fichajes de Anthony Gordon y Adeyemi, por lo que habrían completado sus bandas ofensivas.

Lo que sí podría acabar asesorando Mendes es en la búsqueda de un delantero centro para el proyecto de Hansi Flick. El Barça sigue priorizando la llegada de Julián Álvarez, aunque la operación podría seguir complicándose y se están consensuando alternativas. Flick quiere sí o sí un goleador de primer nivel y que tenga un perfil asociativo y Mendes tiene muchísima información sobre la situación de clubs y jugadores en Europa aunque no estén representados por él.