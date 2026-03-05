La postura del Barça sobre el fichaje de Vlahovic como sustituto de Lewandowski

El nombre de Dusan Vlahovic lleva ya tiempo relacionándose con el Barça. El delantero serbio acaba contrato con la Juventus y, por ahora, no ha renovado por lo que puede ser una de las gangas del próximo mercado de verano. Vlahovic fue ofrecido hace meses a la dirección deportiva blaugrana, quien se informó de las condiciones y no ha ido más allá hasta el momento. En Italia vienen asegurando que el futbolista puede acabar como blaugrana, pero la realidad es que esta opción no es prioritaria en estos momentos y los contactos están congelados desde hace semanas ya que el Barça ha abierto otras vías para reforzar la delantera.

Salvo sorpresa, Vlahovic no vestirá la camiseta blaugrana. Y eso que el goleador serbio priorizaba absolutamente la opción de ir hacia el Camp Nou y había paralizado cualquier otra negociación hasta saber las intenciones del Barça. El perfil se consideraba interesante en cuanto a oportunidad, pero no es el estilo de jugador que se está buscando. La vía Vlahovic solo podría reabrirse en el caso de que el Barça no entrara en la regla del 1:1 y tuviera que acudir al mercado para fichar a un futbolista de coste económico limitado para suplir a Lewandowski, pero ese escenario no se contempla.

El nombre de Vlahovic sonó años atrás porque era un delantero muy del gusto de Xavi Hernández. Hubo contactos, pero el precio era inasumible y el Barça, además, acabó optando por Robert Lewandowski como fichaje estratégico para la delantera. Al terminar contrato los dos delanteros, el entorno de Vlahovic se acercó al Barça para dejar clara su disponibilidad, pero el club blaugrana ya le ha dejado claro que hoy por hoy no es una opción preferente por lo que está libre para negociar con quien quiera.

De hecho, Vlahovic se ha abierto ya a hablar con la Juventus de una posible renovación y no sería nada extraño que el serbio acabase ampliando su contrato que expira este 30 de junio. Varios clubs de la Premier le quieren, pero el serbio está cómodo en Turín y solo el Barça o algún equipo verdaderamente top le haría cambiar de opinión.

Tanto la dirección deportiva del Barça como Hansi Flick creen que el Barça, en el caso de poder fichar a un delantero, deben apostar por un 'nueve' que no sea estático y que pueda moverse por todas las posiciones de ataque. El perfil idóneo es Julián Álvarez (Atlético) aunque su fichaje es prácticamente imposible y gusta mucho Omar Marmoush (Manchester City). Son dos futbolistas que sí encajarían en el proyecto que se está configurando.

En el Barça creen que Vlahovic es un grandísimo goleador a pesar de los problemas físicos que ha tenido esta temporada, pero que este perfil está cubierto por Lewandowski y, si se quiere pasar página, lo mejor es encontrar un futbolista de corte diferente. Todo va a depender de la decisión final que se tome con el polaco, aunque parece que Lewandowski está más fuera que dentro en estos momentos.