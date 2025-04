La postura del Barça en el escándalo de la final de Copa

Previa muy movida en Sevilla de la final de la Copa del Rey que deben disputar este sábado el FC Barcelona y el Real Madrid en el estadio de La Cartuja. Todo empezó en la rueda de prensa de los árbitros de la final, con Ricardo De Burgos Bengoetxea llorando y denunciando la presión a la que se ven sometidos por parte de Real Madrid TV.

La reacción del club madridista, en una decisión esperpéntica y escandalosa, no se hizo esperar. Solicitó el cambio de árbitros para la final y no se presentó a ningún acto oficial. Ni entrenamiento, ni ruedas de prensa, ni foto de entrenadores, ni cena oficial. Además, amenazó con no presentarse al partido si no se cambiaban los árbitros.

Por parte del FC Barcelona, absoluta tranquilidad e incredulidad. La expedición desplazada hasta Sevilla, con el presidente Joan Laporta a la cabeza, sí acudió a la cena oficial en el Real Alcázar y allí pudo dialogar tanto con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, como con Luis Medina Cantalejo, máximo dirigente del Comité Técnico de Árbitros. Supo la expedición azulgrana que el CTA seguía en sus trece de no cambiar a los árbitros de la final y el departamento de comunicación del club optó porque nadie hiciese declaraciones sobre el tema. Respeto a los árbitros y a las instituciones y dejar que el Real Madrid siguiese con una guerra que consideran lamentable desde el Barça, pues creen que solo se debe a un intento de influir en los árbitros.

Sin declaraciones públicas, pero sí pensando que todo lo que hizo el Real Madrid durante el viernes es surrealista, un intento de influir en la final y de ensuciar un posible alirón azulgrana, algo que están haciendo desde hace meses tras una temporada en la que salían como ganadores de todo y en la que se pueden quedar sin ninguno de los tres títulos mayores.

Louzán y Cantalejo

Se limitó Laporta a saludar a los aficionados del Barça a su llegada al Real Alcázar, pero sí hablaron sobre la postura del Real Madrid tanto Louzán como Medina Cantalejo. "Soy presidente de la RFEF, esto depende del CTA, no voy a entrar en ese tema y hoy tenemos que disfrutar. Llevamos muchos días, mucho tiempo trabajando, hay miles de aficionados en Sevilla y millones de personas en todo el mundo pendientes de la final. Apelo a la responsabilidad para que todo esto salga bien. El partido se va a jugar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Apelo al sentido común y a la responsabilidad. Ya he hablado con el Real Madrid, vamos a trabajar en lo que estamos haciendo y estamos trabajando en crear una comisión en la que participa el Real Madrid", dijo el presidente de la Federación.

"Estamos preparando desde hace dos meses lo que es la fiesta del fútbol y como responsable del arbitraje lo que tengo que hacer es una llamada a la calma. Hay miles de personas que se han desplazado desde toda España para vivir esta fiesta y vamos a contribuir en que salga un buen partido y que los árbitros hagan su trabajo. Estamos aquí para que se juegue el partido", explicó el presidente del CTA poco antes de que el club blanco hiciese marcha atrás en sus amenazas. La final se jugará, pero el Real Madrid ya la ha embarrado.