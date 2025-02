La postura del Barça en el caso Pablo Torre

Esperábamos un final de mercado tranquilo en clave azulgrana. Pues el guion tenía preparada una 'traca' final. El fichaje de Nico González por el Manchester City, sin duda alguna la 'traca' de estas últimas horas de ventana invernal en materia de fichajes, ha provocado un efecto dominó. Que afecta al FC Barcelona en dos apartados, el económico y el deportivo, pues, como ha publicado SPORT, el Porto podría lanzarse en las próximas horas a por Pablo Torre.

Es una de las opciones que maneja el club presidido por André Vilas-Boas. Hay otros perfiles encima de la mesa. De clubes de Champions. La entidad lusa se ha quedado un un enorme vacío sobre el terreno de juego con la salida de Nico. Pero con las arcas llenas por el pago de esa cláusula de rescisión de 60 millones de euros que tenía el centrocampista formado en La Masia.

NO HAY NECESIDAD DE VENDER, PERO SE PREFIERE UN TRASPASO

Torre no está disponiendo de demasiadas oportunidades con Hansi Flick en una demarcación muy poblada. Respecto a la postura del Barça con una posible salida del cántabro, se prefiere un traspaso. Ahora mismo no hay una necesidad de ingresar ni persigue el club una venta, pero si hay que estudiar algo se ve más sentido a una transferencia.

Pablo Torre se aferra a un balón que hizo suyo en Barbastro / Valentí Enrich

El club azulgrana no quiere un préstamo porque no sirve para hacer caja. Y Hansi Flick tampoco tiene interés en desprenderse de efectivos. Todo ello hace que sea difícil encontrar un punto medio a no ser que el Porto ponga algo especialmente suculento encima de la mesa.