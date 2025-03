La postura del Barça en el 'caso Iñigo Martínez'

Tras la victoria contundente del Barça en el partido aplazado del pasado jueves ante Osasuna, desde la prensa de Madrid empezaron a hacer sonar las alarmas por la posible alineación indebida de Iñigo Martínez, un guante que recogió el propio club rojillo con la presentación del recurso ante el comité de competición.

No obstante, el FC Barcelona actuó con conocimiento y asesoramiento en la decisión de alinear a Iñigo Martínez en el partido contra Osasuna, según informó Catalunya Ràdio. Tras ser alertado de una posible alineación indebida, el club azulgrana consultó sus servicios jurídicos y a expertos antes de dar luz verde a Hansi Flick para incluir al central en el once inicial.

Fuentes cercanas al club aseguran que el Barça quiso evitar cualquier riesgo legal y, por ello, se puso en contacto con especialistas en normativa deportiva. Tras evaluar la situación, concluyeron que Iñigo estaba habilitado para jugar, motivo por el cual Flick no dudó en alinear junto a Eric Garcia al futbolista vasco en el partido disputado el pasado jueves en Montjuïc.

Este nuevo dato revelado por la radio pública confirma que el club no actuó de forma improvisada ni ignoró las advertencias sobre la posible infracción, que desde el club y sus servicios jurídicos claramente no ven como tal. De hecho, la consulta previa refleja que el Barça tenía claro que existía un debate jurídico en torno a la aplicación del artículo 5 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

La denuncia de Osasuna

La denuncia de Osasuna, que impugna el partido alegando que el central no cumplió el período obligatorio de inactividad tras su desconvocatoria con la selección española por lesión, se encuentra ahora en manos del Comité de Competición. El Barcelona confía en que el caso no prospere, ya que entiende que la normativa FIFA no se aplica en este caso, puesto que fue el propio club, y no la Federación Española, quien gestionó la situación médica del jugador. Los precedentes, además, juegan a su favor.

Con este escenario, el desenlace del caso dependerá de la interpretación que haga el Comité de Competición, que deberá valorar si la alineación de Iñigo Martínez incurrió en una irregularidad sancionable o si, como entiende el Barça tras la consulta previa, no había ningún impedimento para que el jugador pudiera disputar el partido.