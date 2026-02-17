El poste, el peor enemigo del Barça de Flick: 32 balones a la madera

El penalti de Lamine no fue una casualidad, fue una tendencia. Dos minutos antes de que el canterano desaprovechara la ocasión desde los once metros, Raphinha también había estrellado un balón en la madera; una maldición que no da tregua a los azulgranas esta temporada. Con los dos de anoche en Montilivi, ya son 32 postes en todo el curso, 25 de ellos solo en LaLiga.

En el resto de competiciones la tónica es parecida. En Champions acumulan cinco, aunque por suerte no han truncado el objetivo de clasificarse directamente para octavos. En cambio, el otro día en la Copa, la madera volvió a ser protagonista en el minuto 20: le negó el gol a Fermín cuando el Atlético mandaba 2-0, impidiendo una remontada que acabó en goleada en contra.

Líderes en una estadística que castiga

Los de Hansi Flick lideran esta estadística negativa en las cinco grandes ligas, con el Bayern de Kompany por detrás (27). En el campeonato doméstico el ritmo es alarmante: uno por partido (25 en 24 jornadas). Es un condicionante claro, como se vio ante el Girona, donde la falta de puntería fue sinónimo de dejarse puntos.

Lamine lanza el penalti ante el Girona / Siu Wu / EFE

La cifra, sin embargo, ofrece una doble lectura: el equipo produce ocasiones a raudales, pero le falta finura. Pese a la derrota, el gol de Cubarsí fue el número 100 de esta temporada en solo 38 partidos (64 en Liga, 22 en Champions, 6 en Copa y 8 en Supercopa). La facilidad goleadora sigue siendo el sello de identidad de este Barça, que solo se ha quedado a cero dos veces: ante el Chelsea en Stamford Bridge y en el reciente enfrentamiento copero frente al Atlético.

Nadie se salva de la madera

El Barça lidera el apartado ofensivo, pero vive castigado por el palo, que no distingue nombres. La lista de víctimas es larga: Ferran (6) Lamine (5), Olmo, Raphinha, Rashford (4), Fermín (3) Lewandowski y Eric (2) y Koundé y Casadó (1).

La temporada pasada, los azulgranas alcanzaron los 100 goles el 26 de enero (en su partido número 32) tras el 7-0 al Valencia. El ritmo goleador se mantiene, pero la estadística de los postes —que fueron 38 en todo el año pasado— va camino de ser superada pronto. Ajustar la puntería para cerrar los partidos a tiempo y evitar sustos es, sin duda, la gran asignatura pendiente de Flick y los suyos.