¡Julián Álvarez comunica al Atlético sus intenciones y abre la puerta al Barça!

La operación por Julián Álvarez sigue siendo el objetivo número uno del Barça para este mercado y, desde Argentina, empiezan a aparecer señales que alimentan la esperanza del club blaugrana. Según explicó el periodista Martín Arévalo y recoge ESPN, el delantero habría trasladado al Atlético de Madrid que estudiaría una salida si aparece una oportunidad que considere un salto importante en su carrera.

Arévalo, muy próximo habitualmente al entorno de la selección argentina según explica la cadena americana, aseguró que Julián abordó esta situación durante las conversaciones de renovación mantenidas con el club rojiblanco a través de su representante, Fernando Hidalgo. El atacante se siente cómodo en Madrid y valora positivamente su etapa en el Atlético, pero dejó claro que existen determinados proyectos que podrían hacerle replantear su continuidad.

Según confirma la información de ESPN, esos clubes serían el Barça y el Paris Saint-Germain, como hemos venido contando en SPORT. Ambos aparecen como los destinos que más seducen al delantero argentino en caso de abandonar el equipo de Diego Simeone.

El periodista también explicó que Simeone mantendría su filosofía habitual de no frenar la carrera de ningún futbolista que quiera dar un paso más en su trayectoria profesional. “El Cholo no le cortaría la carrera a nadie”, apuntó Arévalo, dejando entrever que el técnico argentino no pondría obstáculos a una posible salida de su gran referencia ofensiva.

La situación mantiene expectante al Barça, que sigue viendo en Julián Álvarez al gran objetivo para reforzar la delantera y encontrar al heredero de Robert Lewandowski. Aunque la operación continúa siendo extremadamente compleja por las exigencias económicas del Atlético (la primera intención de Mateu Alemany es pedir 150 millones), en el club blaugrana interpretan que la voluntad del jugador puede acabar siendo un factor decisivo en las próximas semanas.

Un post que dio que hablar

La actividad en redes sociales de Fernando Hidalgo, agente de Julián Álvarez, generó ruido este fin de semana entre la afición del Atlético de Madrid... y de forma indirecta también entre la del Barça. Una simple imagen compartida en sus perfiles sociales ha sido suficiente para disparar las interpretaciones, especialmente en un contexto de constantes rumores sobre el futuro del delantero argentino.

Julián Álvarez, después de un partido del Atlético de Madrid / Europa Press

La fotografía, tomada desde un coche mientras circulaba por la AP-7, mostraba varios carteles de carretera. El detalle que más llamó la atención fue la aparición de un indicador hacia Castelló y Barcelona, una ciudad que desde hace tiempo aparece vinculada a especulaciones sobre el interés blaugrana por Julián Álvarez. Para algunos aficionados colchoneros, el gesto no pasó desapercibido ni fue precisamente oportuno.

Sin embargo, la realidad parece mucho más mundana. El propio Hidalgo había editado la imagen para añadir un comentario sobre otro de los destinos que aparecían señalizados: Puçol. Sobre ese cartel escribió “tierra de Sergio presidente”, una broma privada dirigida a Sergio Díaz, uno de sus socios y una persona de máxima confianza en el entorno profesional del atacante argentino.

Fernando Hidalgo ha levantado suspicacias con esta publicación / INSTAGRAM

Díaz forma parte del círculo que acompaña a Julián Álvarez desde sus inicios en River Plate, cuando todavía era un adolescente. Desde entonces ha participado activamente en la representación y planificación de la carrera del futbolista, siendo una figura relevante dentro de su equipo de asesores.

Pese a ello, el detalle de Barcelona en la instantánea terminó alimentando la suspicacia entre parte de la hinchada rojiblanca. No es casualidad: Hidalgo no goza precisamente de buena reputación entre muchos seguidores del Atlético después de algunas entrevistas concedidas en los últimos meses, en las que fue interpretado como poco sensible con el club madrileño y su afición. Sea coincidencia o no, la publicación acabó provocando un pequeño revuelo en redes sociales. Tanto es así que, tras la polémica generada, el representante optó por poner en privado su cuenta de Instagram.