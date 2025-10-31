La posición del Barça tras la sentencia de la Superliga

Los impulsores de la Superliga recibieron buenas noticias este miércoles. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de la UEFA, LaLiga y la Federación Española en el conflicto que mantienen con la Superliga por abuso de posición dominante en las competiciones de fútbol en Europa por parte de la FIFA y la UEFA. Esta sentencia ratificó la consideración del Juzgado de lo Mercantil nº17 de Madrid, que en mayo de 2024 ordenó a ambos organismos que cesaran en sus conductas anticompetitivas tras considerar que "imponen restricciones injustificadas y desproporcionadas".

La sentencia fue recibida como una gran victoria tanto por A22, empresa promotora de la nueva competición, como por el Real Madrid, el club que más ha defendido la Superliga. De hecho, tanto la empresa que tiene como CEO a Bernd Reichart, como el club que preside Florentino Pérez anuncian ya demandas millonarias contra la UEFA, creyendo que podrían solicitar unos 4.500 millones de euros por daños y perjuicios. Tomarían esta decisión tras haber tenido a lo largo de los últimos meses conversaciones y reuniones con la UEFA para llegar a un consenso, algo que pareció que se podía dar en algún momento, pero que se acabó rompiendo. En dichas conversaciones, también estuvo presente el FC Barcelona.

El club azulgrana, sin embargo, tendrá una reacción muy diferente a la del Real Madrid tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. No ha dejado el Barça formalmente el proyecto, aunque sí que lo ha ido abandonando poco a poco para volver al redil de la UEFA tras el acercamiento que el presidente, Joan Laporta, ha tenido con Aleksandr Ceferin, máximo dirigente de la UEFA. Fruto de ese acercamiento, por ejemplo, logró una rebaja en una multa inicial de 60 millones de euros por incumplimiento del 'fair play' financiero, dejándola en un pago de 15 millones y quedando los 45 restantes condicionados.

Así, según fuentes del FC Barcelona, el club catalán no tiene intención alguna de pedir una indemnización a la UEFA como sí están dispuestos a hacer el Real Madrid y A22. Desde el Barça indican que la posición del club siempre ha sido la de intentar tender puentes entre las dos instituciones para llegar a acuerdos, algo que no se ha conseguido, aunque bien es cierto que la UEFA tuvo que reaccionar al proyecto de la Superliga creando una Champions más atractiva.

Lo cierto es que Laporta ha ido alejándose de Florentino Pérez en los últimos meses. De hecho, las relaciones entre clubes, que fueron muy buenas en el inicio de la segunda etapa de Laporta en el palco del Spotify Camp Nou, con ayuda en algunas palancas de Anas Laghari, mano derecha del presidente del Real Madrid y uno de los fundadores de A22, se han ido deteriorando después de la decisión del Real Madrid de personarse como perjudicado en la causa del 'Caso Negreira'.