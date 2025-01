Las otras posibles salidas del Barça en enero

Se le gira trabajo a la dirección deportiva del FC Barcelona. A pesar de que no hay un solo día tranquilo en Can Barça, se avecina un mercado de fichajes invernal mucho más movido de lo que acostumbra a vivir el club blaugrana. La posible salida de Ronald Araujo en los próximo días no sería la única que se contempla desde los despachos de la entidad catalana: hay otras tres carpetas por solucionar a la mayor celeridad posible.

Lo cierto es que uno de los nombres que ha sonado con más fuerza para salir del FC Barcelona en el mercado de fichajes de invierno ha sido el de Eric Garcia. El de Martorell acaba su contrato en 2026 y el Girona está apretando para obtener su cesión hasta final de temporada, aunque tampoco descarta la opción de cerrar su traspaso; igual que la Real Sociedad, quien también le sigue de cerca.

El Barça sabe que si no logra una venta por Eric Garcia ahora en invierno o en verano, se arriesga a que acabe saliendo con la carta de libertad. Ahora bien, ante la más que probable salida de Ronald Araujo en enero, el Barça sí se negaría a dejar escapar a otro defensa de central. Es decir, si sale el uruguayo, el, catalán se queda; si Araujo se mantiene en la plantilla, Eric podría salir del club para encontrar acomodo en otro club que le dé más minutos.

Otro de los futbolistas que también cumple contrato el 30 de junio de 2026 es Frenkie de Jong. Su caso es similar al de Ronald Araujo, puesto que el Barça ha ido detrás de él tratando de que firmase su renovación, pero se ha ido topando con el silencio como respuesta. El neerlandés pretende vestir de culé hasta el último día, pero el club apuesta por una venta este verano, aunque tampoco descarta hacerlo en enero. En el caso de no lograr venderlo ni renovarlo, la grada se postula como la alternativa más factible.

Por último, Ansu Fati también podría estar viviendo sus últimos días como blaugrana. Ha pasado a ser el último recurso ofensivo de Flick y varios clubes ya han mostrado su interés para adoptar al '10' del Barça hasta final de temporada: Betis, Girona, Valencia y Sevilla están atentos a cómo evolucionen los acontecimientos.

La regla 1:1

De los tres casos expuestos en las líneas anteriores, De Jong y Ansu son dos de los futbolistas del Barça con un mayor salario de toda la plantilla; no es el caso, sin embargo, de Eric Garcia. El Barça sigue necesitando liberar masa salarial, aunque ya ha regresado a la regla 1:1, aquella que, por cada euro ingresado, le permite gastarlo íntegramente en el mercado de fichajes.

No obstante, la masa salarial del FC Barcelona continúa estando disparada y uno de los objetivos perennes de la dirección deportiva sigue siendo el de reducirla. Más, teniendo en cuenta que ni De Jong ni Ansu Fati cuentan con el respaldo deportivo de Flick. El neerlandés tiene a Pedri, Casadó, Gavi, Dani Olmo e, incluso, Fermín por delante; a la espera de recuperar al lesionado Marc Bernal. El de Guinea-Bisáu también es la última opción en ataque, por detrás de los titulares Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, pero también de los suplentes Ferran Torres y Pau Víctor, así como del juvenil Toni Fernández.