Los posibles rivales del FC Barcelona en el sorteo de la Champions League 2025/2026

El sorteo, que se celebrará en el Grimaldi Forum de Mónaco, marcará el camino inicial del equipo de Hansi Flick, que la pasada temporada se quedó a un paso de la final. Con el nuevo formato, ya no existen grupos clásicos: se disputa una única liguilla de 36 equipos en la que cada club juega ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en casa y cuatro fuera.

Dinámica del sorteo

El Barça se enfrentará a dos equipos de cada bombo, aunque no podrá coincidir con otros clubes españoles en esta primera fase. El resultado del sorteo determinará no solo la dificultad de la liguilla, sino también qué rivales tocarán en el Estadi Olímpic Lluís Companys y cuáles a domicilio.

Rivales de cada bombo Bombo 1 En el primer bombo aparecen gigantes del continente: PSG, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea y Borussia Dortmund. El Real Madrid también forma parte de este grupo, pero no puede cruzarse con el Barça por normativa. Bombo 2 El segundo bombo no se queda atrás en exigencia, con opciones como Arsenal, Bayer Leverkusen, Atalanta, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas o Benfica. Atlético de Madrid y Villarreal también están aquí, pero no serán rivales al compartir liga con el Barça. Bombo 3 En el tercer nivel esperan equipos de gran tradición europea como PSV, Ajax, Nápoles, Sporting de Portugal, Olympiakos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Olympique de Marsella y Tottenham. Bombo 4 El bombo final también guarda trampas, con Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Newcastle, Paphos, Kairat Almaty, Copenhague y Qarabag como opciones. El Athletic Club, también encuadrado en este bombo, queda excluido por compartir competición doméstica.

A la espera del calendario

El sorteo definirá los rivales, pero el calendario detallado con fechas y horarios no se confirmará hasta el sábado, una vez se ajusten todas las coincidencias con la Europa League y la Conference League. Será entonces cuando el Barça conozca el orden exacto de sus partidos.

Desde SPORT te ofreceremos en directo todo lo que ocurra en el sorteo, así como la reacción del vestuario azulgrana y el análisis de los rivales a los que se medirá el conjunto de Hansi Flick en esta Champions League 2025-26.