Los posibles rivales del FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League

El FC Barcelona ha asistido a los emocionantes play-offs de dieciseisavos de final de la Champions League con la tranquilidad de haberse clasificado por la vía directa para los octavos y la expectación de conocer qué dos posibles rivales le pueden tocar en el sorteo que tendrá lugar este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Champions

En el nuevo formato de la Champions League, la UEFA empareja a los equipos que quedaron entre los ocho primeros de la fase Liga de dos en dos y en función de su clasificación. Así, el rival que no le toque a los azulgranas en octavos será para el Chelsea, que terminó en sexta posición mientras los de Hansi Flick fueron quintos.

Las 'urracas' vuelan alto

En el sorteo del play-off, FC Barcelona y Chelsea supieron que su rival en octavos sería uno de los vencedores de dos eliminatorias: la que enfrentó a Mónaco y París Saint-Germain y la que midió al Qarabag de Azerbaiyán y al Newcastle inglés.

Lo cierto es que han sido dos eliminatorias muy distintas. Una, la 'francesa', muy igualada, y la otra, de solo un color, el blanquinegro de las 'urracas'.

En el partido de ida, el Newcastle arrolló al Qarabag y le endosó un contundente 1-6 en Bakú. A los 3 minutos, Anthony Gordon abrió el marcador para los 'geordies' y acabó firmando un poker. No hubo partido.

Tampoco el de vuelta en St. James's Park, pese a que el resultado (3-2) no fue tan abultado. Porque los de Eddie Howe dejaron de pisar el acelerador cuando a los 6 minutos ya vencían por 2-0. El resultado global de la eliminatoria lo dijo todo: 9-3 para el Newcastle, que tiene un 50 por ciento de posibilidades de enfrentarse al Barça en octavos. Ambos equipos ya se medieron en la primera jornada de la fase Liga y el Barça venció por 1-2 en tierras inglesas.

El campeón no convence

Más incierta fue la otra eliminatoria de la que tenía que estar pendiente el FC Barcelona. Pese a ser el PSG el actual campeón de Europa y no estar el Mónaco en un buen momento en la Ligue2, los del Principado pusieron muchas dificultades desde el primer momento.

En la ida, jugada en el Luis II, el estadounidense Folarin Balogun encendió la mecha con dos goles en los primeros 8 minutos, pero el PSG le dio la vuelta al marcador con un gran Désiré Doue, que entró en lugar del lesionado Ousmane Démbéle. También ayudó al resulado final de 2-3 que los del Principado se quedaran con diez por la roja a Golovin en el 48'.

El partido del Parque de los Príncipes volvió a evidenciar que los de Luis Enrique suelen pasarlo mal con un Mónaco velocísimo que se adelantó antes del descanso con gol de Maghnes Akliouche para igualar la eliminatoria. Pero igual que en Mónaco, una expulsión de los de Sébastien Pocognoli desniveló la balanza. Solo dos minutos después de la doble amarilla a Coulibaly, el capitán Marquinhos puso el empate a uno. Fue en el 60' y en el 66', Kvaratskhelia marcó el 2-1. Ya en la prolongación, Teze firmó el definitivo 2-2 y Faes casi marca en la última jugada. Un 5-4 para los de Lucho en el global de la eliminatoria.

En caso de ser el equipo francés el rival en octavos, el Barça irá por la parte izquierda del cuadro. Y si es el Newcastle, por la derecha. Lo que sí está garantizado es que la vuelta será en el Spotify Camp Nou.

Las fechas de los octavos de final son: 10/11 de marzo la ida y 17/18 de marzo la vuelta.