Los posibles rivales del Barça en las semifinales de la Copa del Rey

El FC Barcelona hizo los deberes en Albacete y se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey. Los de Hansi Flick están a solo dos pasos de jugar una nueva final y revalidar el título que consiguieron la pasada temporada tras derrotar en la prórroga al Real Madrid, conjunto que y no está en competición.

Este miércoles se juegan dos partidos más de cuartos de final y el jueves, se cierra esta eliminatoria, la última a partido único. El sorteo de las semifinales del torneo del KO tendrá lugar el viernes a las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de la RFEF. También se sorteará la eliminatoria de semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola.

Las fechas de las semifinales

Seis son, ahora mismo, los posibles rivales del Barça en la penúltima eliminatoria, aunque cuando llegue el sorteo serán tres, los vencedores de los enfrentamientos de cuartos de final que quedan por disputar. Todos ellos militan en la máxima categoría, la Primera División.

El sorteo de este viernes será puro y sin condicionantes de ningún tipo. La eliminatoria de semifinales será a ida y vuelta. La ida se disputará ya la próxima semana (10, 11 o 12 de febrero) mientras que para la vuelta habrá que esperar tres semanas, pues las fechas previstas son ya para la primera semana de marzo: días 3, 4 o 5.

Los posibles rivales

Este miércoles se disputan dos partidos, ambos a las 21.00 horas. Por un lado, el Deportivo Alavés recibe a la Real Sociedad. Un derbi vasco que está muy abierto, pues ambos equipos pasan por un buen momento de forma. Los del 'Chacho' Coudet vencieron el pasado fin de semana en el feudo del RCD Espanyol y dieron un paso adelante en sus aspiraciones de permanencia liguera, mientras que con Pellegrino Matarazzo, la Real Sociedad ha logrado sumar 7 de los últimos 9 puntos en Liga, entre ellos, la victoria por 2-1 contra el Barça en Anoeta. Un partido que dejó muy frustrados a los de Hansi Flick, así que en caso de que toquen los donostiarras en 'semis' de la Copa del Rey, habrá ánimos de vendetta.

A la misma hora, en Mestalla, se enfrentarán dos clásicos del fútbol español y muy coperos, como son Valencia y Athletic Club. En este caso, son dos equipos que pasan por un momento complicado. Los de Carlos Corberán están solo un punto por encima del descenso en LaLiga tras perder el pasado fin de semana en La Cartuja frente al Betis (2-1), mientras que los Ernesto Valverde han quedado muy tocados tras el KO en la Champions y en Liga todavía no conocen la victoria en este 2026.

Julián Álvarez fue suplente en el Ciutat de València / EFE

Para el jueves, también a las 21.00 horas, quedará la eliminatoria entre el Betis y el Atlético de Madrid en La Cartuja, el escenario de la final del 18 de abril. Otra eliminatoria que se presenta, a priori, muy igualada, ya que los verdiblancos están cuajando otra muy buena temporada con Manuel Pellegrini (son quintos), mientras los del 'Cholo' Simeone siguen siendo un equipo irregular, pero con futbolistas capaces de decantar partidos como Julián Álvarez o el 'gigantón' Sörloth.

Así, uno de estos seis equipos será el rival del Barça en las semifinales de la Copa del Rey: Deportivo Alavés, Real Sociedad, Valencia, Athletic Club, Betis o Atlético de Madrid.