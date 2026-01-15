Los posibles rivales del Barcelona en cuartos de final de la Copa del Rey

Tras eliminar al Racing de Santander en el Campos de Sport de El Sardinero, el FC Barcelona ya espera al sorteo de este lunes para conocer cuál será su rival en la fase de cuartos de final de la Copa del Rey, en la que puede ser su antepenúltima prueba para revalidar el título conquistado en La Cartuja frente al Real Madrid la pasada campaña.

En caso de lograr ganar de nuevo la competición, el club azulgrana sumaría 33 Copas del Rey, remarcando su posición de 'Rey de Copas' frente a las 24 del Athletic Club y las 20 del conjunto madridista. No obstante, para dicho objetivo no está de más contar con algo de suerte en los sorteos, y el de este lunes no será la excepción, aun cuando los condicionantes cambian en esta ronda.

Imagen del sorteo de la Copa del Rey / Europa Press

Sorteo puro en cuartos de final

En los últimos meses se ha criticado mucho que los cuatro equipos que participaron en la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí entraran directamente en la ronda de dieciseisavos, contrariamente al resto de conjuntos de Primera División, que deben disputar dos rondas más para llegar a esa instancia.

Sin embargo, si un hecho ha causado todavía más controversia es la obligación de que, en caso de ser posible, estos cuatro equipos de la Supercopa se enfrenten a rivales de menor categoría en las dos primeras rondas que cuentan con su participación. Ahora, cuando el título está a solo cuatro partidos, este condicionante deja de existir, ya que se sortean los emparejamientos de manera prácticamente 'pura', con el único condicionante de que el Albacete sabe con total seguridad que contará con el factor campo a favor al ser el equipo de menor categoría.

Los posibles rivales del Barça

De cara al sorteo del lunes, el equipo de Hansi Flick tiene las mismas probabilidades de verse las caras con cualquiera de los siete equipos vivos en cuartos, estos clubes son: Atlético de Madrid, que llega tras eliminar al Deportivo de La Coruña; Athletic Club, que pasó en la prórroga frente a la Cultural Leonesa; Albacete, autor de la gran sorpresa copera esta temporada tras eliminar al Real Madrid; Real Betis, clasificado tras superar al Elche; Real Sociedad, presente en cuartos al imponerse a Osasuna; Alavés, que eliminó al Rayo Vallecano, y Valencia, que eliminó al Burgos.

Más allá del propio rival, será especialmente relevante el aspecto de la localía, ya que no sería la misma situación jugar en el Spotify Camp Nou o en otro estadio como visitante, sea cual sea el contrincante.