Posibles rivales del Barça en el sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey

El Barça vuelve este martes a la Copa del Rey como vigente campeón y como uno de los cuatro participantes en la Supercopa, lo que le permite saltarse las dos primeras rondas y entrar directamente en dieciseisavos. El sorteo se celebrará el 9 de diciembre, a las 13:00 horas, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y determinará el primer rival del equipo de Hansi Flick en el torneo del KO.

El reglamento es claro: en esta ronda, Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic deben medirse, siempre que sea posible, a equipos de categorías no profesionales. Eso reduce el abanico azulgrana a solo seis clubes de Primera y Segunda RFEF: Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia, Ourense y Atlético Baleares. Sea cual sea el emparejamiento, la eliminatoria será a partido único y se jugará en el campo del rival de menor categoría, con todo lo que eso implica de césped, ambiente y clima copero.

Rivales de Primera RFEF: historia y ambiente

Guadalajara es uno de los destinos posibles. El equipo morado, de Primera RFEF, llega lanzado después de eliminar al Ceuta (1-0) en un Pedro Escartín que ya sueña con vivir una tarde grande ante un gigante. El gol de Cañizo desató la fiesta y colocó al club en unos dieciseisavos que funcionan casi como premio a una ciudad volcada con la Copa.

Otro rival de Primera RFEF en el bombo es el Eldense. El club de Elda se ha asentado en el fútbol de bronce tras su paso reciente por el fútbol profesional y encadena una Copa muy seria. Para el Barça, significaría un viaje al Nuevo Pepico Amat, un estadio de perfil moderno pero con ambiente de fútbol de toda la vida, donde el factor grada puede apretar al máximo.

Talavera de la Reina se ha ganado su billete a lo grande. El conjunto castellano-manchego firmó una noche histórica en El Prado, tumbando al Málaga (2-1) con un doblete de Sergio Montero y confirmando que su estadio es territorio incómodo para cualquiera.

El Real Murcia es, quizá, el nombre más pesado del grupo. Histórico de nuestro fútbol, también milita en Primera RFEF y llega a dieciseisavos tras eliminar al Cádiz en una eliminatoria de alto voltaje en La Condomina, resuelta con un 3-2 y un ambiente de los de antes. Un Murcia–Barça en Copa sería un cruce cargado de romanticismo y de presión, con un estadio dispuesto a apretar desde el primer minuto.

Campos con sabor copero

La opción Ourense lleva directamente a O Couto, uno de los campos con más sabor del fútbol gallego. El Ourense CF, también de Primera RFEF, viene de derribar al Girona (2-1) y antes había eliminado al Oviedo, consolidándose como uno de los grandes matagigantes de esta edición.

El único rival de Segunda RFEF en la ecuación es el Atlético Baleares. El club mallorquín ha dado una de las grandes campanadas del torneo al eliminar al Espanyol (1-0) en un Estadio Balear volcado, con un gol de Jaume Tovar que ya es historia para la afición balearica.

Seis destinos, seis estadios muy distintos y un denominador común: no hay margen para el despiste. Entre el 16 y el 18 de diciembre, el Barça defenderá el título lejos del Spotify Camp Nou y en territorio hostil, con la obligación de empezar la Copa del Rey 2025-26 con paso firme y sin conceder a nadie el sueño de una nueva machada.