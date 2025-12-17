Los posibles rivales del Barça en octavos de final de Copa del Rey

El Barça de Flick ya está en octavos de final de la Copa del Rey. Con una pequeña dosis de sufrimiento después de que el Guadalajara, de Primera RFEF, aguantara el 0-0 hasta el minuto 76. Los alcarreños opusieron mucha resistencia y obligaron a su rival a tirar de futbolista que inicialmente había reservado el técnico alemán.

El FC Barcelona defiende la corona en el torneo del KO tras superar en la final de la pasada edición al Real Madrid en una final épica en La Cartuja de Sevilla. Con ese gol memorable de Koundé en la prórroga. El triunfo por 0-2 en el Pedro Escartín es la primera piedra en esa búsqueda por reeditar el título copero que el curso anterior empezó en el Municipal de Barbastro.

Flick, en una imagen en Guadalajara / Dani Barbeito

Hansi empezó con un once repleto de cambios respecto al que salió de inicio ante Osasuna el pasado sábado en el Spotify Camp Nou y luego tuvo que recalcular un poco metiendo a varios titulares habituales como Pedri, Cubarsí o Balde. El caso, como decíamos, que todo terminó bien para los azulgrana y ahora ya esperan el desenlace de esta ronda de dieciseisavos para saber con exactitud cuáles pueden ser sus rivales en la siguiente ronda.

RIVALES SABIDOS Y POR SABER

Por ahora, además del cuadro culé, se han clasificado para octavos la Real Sociedad (ganó al Eldense por 1-2), el Deportivo de La Coruña (se impuso al Mallorca por 1-0), el Elche (venció 0-1 e Ipurua ante el Eibar) y el Valencia, que superó al Sporting de Gijón de Segunda A por 0-2.

Faltan por saberse 10 posibles rivales, que saldrán de los siguientes partidos: Cultural Leonesa-Levante, Albacete-Celta, Atlético Baleares-Atlético de Madrid, Huesca-Osasuna, Racing-Villarreal, Alavés-Sevilla, Talavera-Real Madrid, Burgos-Getafe, Ourense-Athletic y Real Murcia-Real Betis.