Dos posibles regresos sonados al once del Barça para el derbi

Sin dejar de dar la relevancia que merece todo un derbi, pero también con un ojo puesto en la ‘finalísima’ del próximo martes ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hansi Flick prepara un combinado de titulares indiscutibles y algunos jugadores menos habituales para la alineación del FC Barcelona-Espanyol de esta noche.

El propio técnico alemán ya dejó claro en rueda de prensa que no deja de ser un partido importante para el club, para la afición y para muchos de los chicos de la cantera que han crecido viviendo en sus carnes lo que significa esta rivalidad.

Hansi Flick y Manolo González se juntan en la previa del derby. / Dani BARBEITO / SPORT

A partir de aquí, no hay que obviar que hay un colchón importante de siete puntos en la Liga y que necesita a todas sus piezas al 100% el alemán para buscar la remontada, el milagro, en el Metropolitano el próximo martes, menos de 72 horas después del derbi en la Ciudad Condal.

Fijos y dudas

Varios ‘inputs’ y otras sensaciones de cara al posible once que saque Flick ante el Espanyol. Por lo que se dedujo de sus palabras de ayer, Gavi apunta a titular. El canterano está cada vez mejor tras recuperarse de la lesión de rodilla y ya disputó 45 minutos el otro día ante el Atlético. Necesita rodarse y Hansi es partidario de que acumule ya más carga. Seguramente lo veamos de inicio en la sala de máquinas.

Gavi of FC Barcelona lamenting during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 08/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Quizás acompañado por Eric. Menos probable de un Casadó que está bastante defenstrado ahora mismo. Pedri descansaría y Dani Olmo tendría números también.

Fermín en la mediapunta y el tridente ofensivo podría ser Ferran-Roony-Lamine o incluso descansar el ‘10’ (ayer ya contamos en SPORT que sintió algunas molestias musculares) y que entrara Rashford o el propio Olmo o Fermín.

Regreso de Balde

En la línea defensiva, Balde tiene papeletas para salir por Cancelo en la izquierda. Pau Cubarsí, sancionado para la vuelta ante el Atlético, sería titular. Quizás junto a Ronald Araujo, que fue suplente el otro día, o incluso con Eric o Gerard Martín. Aunque Gerard es otro de los que podría rotar pensando en el Metropolitano.

En la derecha repetiría un Kounde que necesita seguir acumulando rodaje y menos probabilidades de ver a Xavi Espart de inicio, aunque no lo descartemos. Por ahí andarían los tiros, muchas incógnitas y regresos sonados a la alineación titular.