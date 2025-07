Los posibles destinos para Ter Stegen si deja el Barça

Si Marc-André Ter Stegen decide aceptar poner punto y final a su etapa en el Barça no le van a faltar novias para seguir su carrera profesional lejos de Barcelona. El portero titular de la selección alemana es, a nivel deportivo, una oportunidad de mercado para cualquier club importante que desee contratarlo. La experiencia y solvencia del actual portero blaugrana solo tiene el handicap de su alta ficha y la grave lesión que sufrió el pasado curso.

Después de más de una década defendiendo la portería del Barça la carrera de Marc-André Ter Stegen podría evolucionar hacia un destino hoy desconocido. A sus 33 años, el de Moenchengladbach podría probar suerte en otro club del más alto nivel. La Premier league, el fútbol italiano o Turquía son sus destinos más probables en el caso de que cambie de club.

Manchester, una opción interesante

Las dudas que desprende la portería del Manchester City con Ederson y Ortega podrían abrirle las puertas del conjunto que prepara Pep Guardiola.

El de Santpedor ya lo quiso contratar en el verano del 2016 pero el guardameta blaugrana que acabó en el City fue Claudio Bravo. El juego de pies excelso de Ter Stegen encajaría a la perfección con los 'citizens' aunque Guardiola parece decidido a seguir apostando por sus actuales guardametas.

Ter Stegen vuelve a la portería del FC Barcelona frente al Valladolid / JAVI FERRANDIZ

El otro equipo de Manchester también podría ser un destino favorable para el alemán ya que André Onana no ha logrado rendir como se esperaba después de la gran inversión que realizó el club de Old Trafford. El camerunés, formado en la cantera blaugrana, no ha logrado acabar con el debate en la portería del conjunto de Amorim.

El United tiene potencial económico para asumir el salario elevado de Ter Stegen.

Italia o Turquía

Otro destino que podría seducir a Ter Stegen es el Inter italiano. Los de Milán cuentan con el veterano Yann Sommer y con otro portero formado en La Masia como Josep Martínez pero el mercado en Italia es siempre dinámico y esta puerta puede abrirse en cualquier momento.

Ter Stegen antes del partido entre el Espanyol y el Barça de La Liga / FCB

La opción más fácil para Ter Stegen sería emprender la aventura turca ya que el alemán ha recibido ofertas importantes de esta liga. Clubs como el Galatasaray le pueden garantizar la titularidad e igualarle el salario cuantioso que percibe en el Barça.

Noticias relacionadas Ter Stegen vuelve y mantiene el pulso con el Barça: no se movería hasta enero

En el caso de que Ter Stegen asuma que su etapa en el Barça ya ha finalizado su carrera puede continuar con la ventaja de que ser titular en cualquier otro club le facilitará que Nagelsmann cuente con él para el próximo mundial.