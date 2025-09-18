Los posibles debutantes del Barça en la Champions

Este jueves el Barça afronta su primer partido de la nueva edición de la Champions League y lo hará contra el Newcastle en el St. James' Park. En este sentido, este será un partido importante para varios futbolistas azulgranas, que podrían jugar por primera vez la competición europea.

Entre los jugadores convocados se encuentra Joan Garcia, quien es el que más probabilidades tiene de debutar en este campeonato. En su llegada, el de Sallent se consolidó como el guardameta titular del equipo dirigido por Hansi Flick, por lo que salvó sorpresa mayúscula, saltará al césped desde el inicio.

Por otro lado, también podría tener minutos Marc Bernal. El centrocampista regresó al césped en el último partido de Liga de los blaugranas después de estar más de un año sin jugar debido a una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo que sufrió en el inicio de la temporada anterior. Es más, si el catalán no se hubiera lesionado, es más que probable que ya hubiera debutado en Champions, puesto que logró consolidarse en el once del técnico germano en los pocos partidos que disputó.

Siguiendo en la línea de los canteranos, han entrado en la convocatoria Diego Kochen, Jofre Torrents y Toni Fernández. Por un lado, el arquero americano es el que menos probabilidades tiene de jugar porque, aparte de Joan, también tiene por delante a Szczesny.

Asimismo, Toni podría participar en el encuentro, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de Lamine Yamal y de que el Barça disputará cuatro partidos en diez días, por lo que las rotaciones serán muy importantes para evitar lesiones y cargas de minutos innecesarias. Por ese mismo motivo, Jofre Torrents también tiene números de contar con minutos. Alejandro Balde sigue lesionado y Gerard Martín acabó el partido contra el Valencia visiblemente cansado y con rampas.

Debuts europeos como azulgranas

Por su parte, hay dos jugadores que podrían debutar como azulgranas en Europa, pese haber disputado ya algunos partidos con sus anteriores equipos. Marcus Rashford disputó cuatro partidos de Champions con el Aston Villa la temporada pasada: jugó las eliminatorias de octavos contra el Brujas y cuartos de final ante el PSG. Además, anteriormente, el inglés ya había participado en la competición con el Manchester United.

Sucede lo mismo con Roony Bardghji. Su camino en la Champions empezó la temporada 2022-2023 con el FC Copenhague, en los dos últimos partidos de la fase de grupos contra el Sevilla y el Borussia Dortmund. La temporada pasada, el conjunto danés disputo la Conference League, donde llegó hasta los octavos de final donde cayó eliminado contra el Chelsea, aunque Bardghji no pudo ayudar a sus excompañeros a causa de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.