Dos posibles cambios de Flick para el Newcastle

Pasada la página del Sevilla, Flick y el vestuario tienen ya la mente enfocada 100% en el crucial encuentro de vuelta de octavos de final de Champions del miércoles ante el Newcastle. Tras el 1-1 de la ida, duelo en el que el equipo de Flick pasó por varias fases de mucha dificultad, el Barça está más que avisado: tendrá que poner los cinco sentidos y una intensidad elevadísima porque las urracas volverán a salir a morder. Y ya demostraron que tienen armas para ser dañinos. Veremos si Eddie Howe hace un planteamiento similar buscando salir a morder el primer cuarto de hora.

En cualquier caso, el técnico de Heidelberg va moldeando su once de cara a ese encuentro que se celebrará en un horario poco habitual de Champions (18:45). Día laborable y, previsiblemente, se generará algo menos de ambiente en la previa que en otras noches ilustres europeas.

El experimento de Araujo en el carril no repetirá

En lo deportivo, tocará teclas seguro Flick respecto al once que vimos en tierras inglesas. Hubo aquel día un cambio obligado por la sobrecarga muscular de Eric Garcia. Flick apostó por Ronald Araujo en una posición muy poco habitual en el lateral diestro. Las ausencias del lateral titular (Koundé) y de Eric, un comodín, llevaron al Araujo al carril. Casi podemos descartar que el charrúa repita en esa demarcación. Era la primera vez que el técnico alemán lo usaba ahí (sí lo había utilizado Xavi, sobre todo en un par de ocasiones para frenar a Vinicius en los clásicos).

Eric Garcia se entrena con normalidad / Valentí Enrich

Lo más normal es que sea Eric, a priori ya recuperado (fue reservado ante el Sevilla), quien juegue de lateral. Xavi Espart cumplió con creces en Liga este domingo, dejando buenas sensaciones y yendo de manos a más. Pero parece improbable que Hansi quiera jugársela en un día ten señalado y trascendental. Mucha presión y al chico hay que ir gestionándolo bien porque tiene mimbres para convertirse en una pieza importante.

La pareja Cubarsí-Gerard, asentadísima

Además, la pareja Cubarsí-Gerard Martín parece ahora mismo intocable. El de Sant Andreu de la Barca está en un momento espléndido en el eje. Se atreve a filtrar balones, es fiable en el juego aéreo, en los duelos. Y Cancelo en el costado zurdo es fijo. Viene de cuajar un encuentro redondo, sobre todo en ataque, y sin Balde y con Gerard de central no hay discusión.

Bernal, ante el Newcastle / V. Enrich

Sin Frenkie, Marc Bernal repetiría con Pedri en la base del centro del campo. Y la otra gran duda reside en la mediapunta. Fermín o Dani Olmo. El onubense salió de inicio en Newcastle y el egarense lo hizo ante el Sevilla en Liga. Estuvo muy bien Dani, que, además, provocó el penalti de Saint James' Park. En principio partiría un poco por delante respecto al de El Campillo.

FC Barcelona - Sevilla FC I El gol de Dani Olmo / LALIGA

Arriba, Lamine y Raphinha en las alas y un Robert Lewandowski que está a estas alturas del curso un pasito por delante de Ferran. El de Foios viene de no jugar ante el Sevilla y de ser suplente en Newcastle. Podría entrar, pero no atraviesa un gran momento de forma y Flick tiraría de la experiencia del '9'. No debería haber más de dos variaciones.