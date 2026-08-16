La posible salida de Rodri abre otro frente en el Manchester City

La posible marcha de Rodri Hernández al Barça amenaza con provocar mucho más que un vacío futbolístico en el City.

Si el centrocampista español abandona finalmente el Etihad este verano, el nuevo proyecto de Enzo Maresca también perderá a uno de los grandes referentes de su vestuario, y obligará al técnico italiano a reorganizar la jerarquía del equipo.

Maresca ha decidido comenzar la temporada sin un capitán permanente y esperar hasta que finalice el mercado de fichajes, el próximo 1 de septiembre, para tomar una decisión definitiva, según informa la prensa inglesa.

De momento, todo apunta a que Rúben Dias será quien luzca el brazalete ante el Arsenal en la Community Shield, primer partido oficial de la nueva etapa del City.

El portugués parte, además, como principal candidato para quedarse con él de manera definitiva.

Rubén Dias, defensa del Manchester City / -

“Ahora mismo están Rúben y Erling y quiero esperar hasta el final del mercado para escoger a otros dos”, explicó Maresca sobre el grupo de liderazgo.

Una frase especialmente significativa porque el entrenador no incluyó a Rodri, cuyo futuro continúa en el aire mientras el Barcelona intenta cerrar su incorporación.

El City ya ha perdido este verano a Bernardo Silva, que ejercía como capitán la pasada temporada, y una eventual salida de Rodri dejaría únicamente a Dias y Erling Haaland entre los integrantes del anterior grupo de líderes.

Elección directa o votación

El nuevo entrenador, además, quiere introducir cambios respecto a la gestión de Pep Guardiola: será él quien elija directamente al capitán, en lugar de dejar la decisión en manos de una votación del vestuario.

Todo conduce hacia Rúben Dias. El central portugués forma parte del núcleo de liderazgo del Manchester City desde 2021 y es uno de los jugadores con mayor peso dentro del vestuario.

“Rúben ha demostrado durante su tiempo en este club cómo es como jugador y en términos de liderazgo”, destacó Maresca, quien dejó claro que entiende la capitanía como una responsabilidad añadida.

“Los capitanes tienen que demostrar más y dar más que los demás”.

Haaland también tendrá un papel importante, aunque el propio Maresca prácticamente ha descartado que sea su primera opción para portar el brazalete.

El técnico explicó, medio en broma, medio en serio, que acostumbra a aprovechar las celebraciones de los goles para llamar al capitán a la banda y transmitirle instrucciones. El problema con el noruego es evidente: marca demasiado y suele estar en el centro de las celebraciones.

MANCHESTER (United Kingdom), 09/05/2026.- Erling Haaland of Manchester City in action during the English Premier League match between Manchester City and Brentford FC, in Manchester, Britain, 09 May 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / GARY OAKLEY / EFE

La incógnita está en los otros dos nombres que completarán el grupo de cuatro. Maresca quiere incorporar presencia inglesa y dispone de varias alternativas dentro de la plantilla.

Phil Foden ya ha mostrado su predisposición a asumir más responsabilidades, mientras que Marc Guéhi, que ya ejerció como capitán del Crystal Palace, aparece también entre las opciones.

Joško Gvardiol es otro futbolista que podría aumentar su peso en el vestuario.

Todo depende de Rodri

Todo, sin embargo, queda condicionado por Rodri. El internacional español ya se ha reincorporado al City después de sus vacaciones, pero Maresca no quiso garantizar su continuidad.

“El mercado está abierto, podemos comprar jugadores y podemos vender jugadores. Todo puede pasar”, reconoció el italiano este viernes. El Manchester City ya ha rechazado propuestas del Barça y continúa negociando por un jugador al que todavía le queda un año de contrato.

Si finalmente termina vestido de azulgrana, el City no solo tendrá que sustituir a uno de los mejores centrocampistas del mundo. También deberá encontrar un nuevo líder para la era posterior a Guardiola. Y Rúben Dias tiene todas las papeletas para convertirse en la primera voz del Manchester City de Maresca.