El posible once del Barça ante el Inter

Xavi introducirá pocos cambios respecto al equipo inicial que jugó en Milán Piqué apunta a sustituto de Christensen, mientras que De Jong apura sus opciones

Xavi tiene claro que el problema en los últimos partidos no ha sido tanto el nombre de los jugadores, sino la interpretación de lo que les pedía a cada uno de ellos sobre el césped y, sobre todo, la intensidad y la velocidad con la que el equipo ha ejecutado el plan. "Si dejamos de presionar, somos un equipo normal", explican en el vestuario blaugrana. Hoy toca, sobre todo, recuperar la presión que el Barça ejerció en la primera media hora en San Siro y que, más allá del autobús italiano, embotelló al Inter en su área.

Para ello, el técnico medita introducir pocos cambios respecto al once que jugó hace una semana en la Champions. Las molestias de Ter Stegen no impedirán que el guardameta esté bajo palos de nuevo y lo hará arropado, de nuevo, por Sergi Roberto y Marcos Alonso, que ha jugado los dos grandes partidos hasta la fecha en la Champions. En el centro de la defensa Èric Garcia parece intocable. No solo por su gran estado de forma, sino por las muchas ausencias por lesión con las que tiene que lidiar el equipo. A su lado, Gerard Piqué apunta a jugar su segundo partido consecutivo de inicio esta temporada, algo que aún no había ocurrido. Fue titular ante el Mallorca, pero salió cuando faltaba media hora en Milán por la lesión de Christensen. Repitió de inicio ante el Celta. Salvo que Xavi introduzca un cambio de sistema con De Jong ejerciendo de central, ahí estará el de la Bonanova.

No sería extraño ver cómo el técnico refuerza el centro del campo con Frenkie cuando el balón es del Barça, aunque partiendo desde atrás cuando los blaugrana estén en tareas defensivas. Las tres posiciones restantes de una medular apuntalada por la presencia del holandés, las formarían los habituales: Sergio Busquets, imprescindible en este tipo de encuentros, Gavi y Pedri, que se vieron muy poco en Milán y que deberán conectar entre ellos más de lo habitual para superar la densa defensa italiana.

En ataque Lewandowski volverá a ser la clara referencia y en las bandas la lógica invita a pensar que Xavi dará continuidad a Raphinha y Dembélé. El francés no fue titular ante el Celta y saldrá de inicio al cien por cien. Eso sí, habrá que ver si juega por banda derecha o izquierda porque la presencia del brasileño, que mantuvo una charla con el técnico para hacerle saber que se siente más cómodo en la derecha, podría mover la posición de Ousmane. Existe otra opción, que Xavi le dé un partido grande de inicio a Ansu Fati, que suele ocupar la banda zurda, por lo que haría pareja con Dembouz como extremo.

Sea cual sea el once que acabe eligiendo Xavi, y que no variará mucho de lo dispuesto en Milán, las premisas son claras: intensidad, velocidad y tensión durante noventa minutos. Solo vale ganar.