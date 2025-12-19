¿Es posible un nuevo 'prime' de Rashford en el Barça? Esto es lo que proyectan sus números

Marcus Rashford está justificando su cesión al Barça en una temporada que puede acabar estando entre las más productivas de su carrera. Los datos actuales permiten hacer una proyección razonable de su impacto ofensivo, siempre con la lógica prudencia que exige un calendario con eliminatorias y rotaciones.

A estas alturas de la temporada 2025-26, Rashford ha disputado 23 partidos oficiales con el Barça, repartidos entre LaLiga (16), Champions League (6) y Copa del Rey (1). En ese tramo ha firmado 7 goles y 11 asistencias, lo que supone 18 participaciones directas de gol entre todas las competiciones.

Traducido a ritmo de producción, el atacante inglés está generando 0,78 goles por partido, con un perfil más asociativo que en otras etapas de su carrera: 0,30 goles y 0,48 asistencias por encuentro.

Rashford está convenciendo a Flick / Valentí Enrich / SPO

Un techo muy alto, pero un escenario más realista

El Barça podría disputar, en el mejor de los casos, esta temporada 63 partidos oficiales: 38 de Liga, hasta 17 de Champions, 6 de Copa y 2 de Supercopa. Rashford ya ha jugado 23 de esos posibles 63.

Si mantuviera exactamente su rendimiento actual y participara en todos los encuentros -un escenario muy inverosímil-, su temporada podría cerrarse en torno a los 19 goles y 30 asistencias, es decir, cerca de 49 goles generados.

Sin embargo, el contexto real invita a matizar esa cifra. Lo habitual es que el Barça no alcance el máximo de partidos en competiciones eliminatorias y que un jugador como Rashford no dispute el 100% de los encuentros por rotaciones, lesiones o decisiones técnicas.

Hay que recordar, además, que Raphinha está de vuelta y es el extremo izquierdo titular, un contexto que puede ser determinante para sus cifras finales. Sin embargo, Flick ya ha probado en varias ocasiones la fórmula de juntar a los dos con Raphinha de mediapunta. Otra combinación posible es con el inglés jugando de '9' o en la banda derecha.

En un escenario a la baja, pongamos que termina disputando 45 partidos, su producción seguiría proyectándole en uno de sus cursos más influyentes: 14 goles y 22 asistencias.

La comparativa con sus mejores temporadas en el United

La dimensión real de la temporada que está construyendo Rashford en el Barça se entiende mejor cuando se compara con sus mejores años en el Manchester United, el club en el que alcanzó sus picos estadísticos.

Su referencia más alta sigue siendo la temporada 2022-23, cuando Rashford vivió su explosión goleadora definitiva. Aquel curso disputó 56 partidos, en los que alcanzó los 30 goles y añadió 9 asistencias, para un total de 39 participaciones directas en gol. Fue un Rashford eminentemente finalizador, el principal foco ofensivo del equipo y el encargado de sostener al United en muchos tramos del curso.

Dos años antes, en la 2020-21, su impacto fue diferente pero igualmente decisivo. En 47 partidos, firmó 21 goles y 12 asistencias, alcanzando 33 acciones de gol. Aquel Rashford combinaba llegada y desborde con un mayor peso goleador, aunque todavía dentro de un contexto de juego mucho más directo que en el Barça.

Rashy, en su etapa en el United / AGENCIAS

La comparación con el Rashford actual en el Barça deja una lectura clara: su influencia ofensiva está siendo más constante y más repartida.

Sin necesidad de asumir el rol de goleador absoluto, su producción por partido es suficientemente alta como para proyectarle a cifras de impacto global similares a las de sus mejores temporadas en Old Trafford si mantiene la continuidad.

Un matiz importante

El matiz es importante. Mientras que en el United sus grandes cursos se apoyaban en picos goleadores muy marcados, en el Barça Rashford está construyendo su temporada sobre todo como facilitador. Eso explica que, con menos goles hasta ahora, su volumen de asistencias sea significativamente más alto y su participación en el juego ofensivo resulte más constante.

En ese sentido, aunque las cifras finales dependerán del recorrido del Barça en las competiciones y de los partidos que Rashford termine disputando, sus números hasta ahora, apuntan a una de sus temporadas más completas.