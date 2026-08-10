¡Alarma Bardghji por una lesión de rodilla!

Noticia de impacto en el entrenamiento del Barça. Según ha podido saber SPORT, Roony Bardghji no habría podido acabar la sesión al sufrir una lesión de rodilla. A falta de las pruebas médicas definitivas, la dolencia tendría mala pinta y, en caso de confirmarse, el extremo podría perderse varios meses en un contexto de máxima tensión.

Bardghji había acudido al entrenamiento tras quedar descartado por Hansi Flick para el triangular de Udine y, a falta de pruebas, puede tratarse de algo importante.

Roony Bardghji, en acción en el partido ante el Celta cuando sustituyó a Lamine Yamal / Dani Barbeito

El futbolista, que hizo este domingo una publicación engimática tras no viajar a Italia con la expedición, estaba pendiente de ver cómo se resolvía su futuro. Abiertas las vías de una cesión o un traspaso y con ofertas de la Liga y del extranjero, todo esto podría frenar una operación que estaba en fase definitiva.

Ya tuvo una lesión grave de rodilla

Bardghji ya tuvo una lesión grave de rodilla en el pasado y esituvo hasta diez meses lesionado. Habrá que ver si es la misma rodilla y el grado de gravedad del percance.

Roony Bardghji sale de la Ciutat Esportiva y se pronuncia sobre su futuro… / David Bernabeu

Tras una primera exploración, se ha constatado que puede tratarse de algo grave en la rodilla, pero hasta las próximas horas no se podrá confirmar el diagnóstico definitivo. El club blaugrana hará las comunicaciones pertinentes en tiempo y forma.

Reunión hace unos días

Los agentes de Bardghji se reunieron con Deco el pasado viernes para dilucidar el futuro del extremo sueco. Las dos partes decidieron que lo mejor era un traspaso y el FC Barcelona, que lo adquirió por 2,5 millones de euros, se reservaría un porcentaje de una futura venta. Pese a que el jugador de 20 años no ha desentonado en el conjunto catalán, la alta competencia en las bandas, con la presencia de Lamine Yamal, Raphinha, Gordon y Adeyemi, le cierra las puertas.

Por su parte, Marc Casadó cuenta con dos ofertas de Arabia Saudí, de Al-Hilal y Al-Ahli. El centrocampista de Sant Pere de Vilamajor, sin embargo, quiere esperar para tomar una decisión, pues le gustaría seguir en Europa. El FC Barcelona reclama 40 millones de euros por el jugador de 22 años, que ha quedado relegado a un tercer plano con la irrupción de Marc Bernal y la inminente llegada de Rodri.