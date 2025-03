La 'luz' de la Champions no ciega a Flick

Hansi Flick lo tiene claro: el 'viaje' hasta final de temporada es duro y exigente, por lo que no quiere perder a nadie por el camino. De cara al envite frente a la Real Sociedad, el técnico del Barça continuará con su política de rotaciones, algo de lo que ya avisó durante su rueda de prensa previa al envite. Así, piezas como Araujo o Gerard Martín apuntan a un once en el que se esperan varios cambios más.

"Creo que haremos algunos cambios. Necesitamos a jugadores frescos. Haré rotaciones, pero no diré cuáles serán", aseguró Flick este sábado. Teniendo en cuenta su patrón de cambios en las últimas semanas, algunas de las que podrían ser las novedades en el once son predecibles.

En la portería hace semanas que no hay dudas. A Szczesny le acompañarían Kounde, Cubarsí, Araujo o Íñigo y Gerard Martín. Este último entraría por Balde, que viene rotando con cierta frecuencia para no sobrecargarse y mantenerse con la chispa que le caracteriza. Otro al que por minutaje le tocaría descansar es Cubarsí, aunque el gran estado de forma de Pau le da opciones de mantenerse en el once. La duda es si Araujo entrará por Íñigo, que será titular en Lisboa y por lo tanto podría rotar, aunque también es cierto que ya lo hizo recientemente en Las Palmas.

Gavi u Olmo en la mediapunta

En la zona ancha del campo, Casadó o el 'comodín' Eric podrían ocupar la sala de máquinas junto a un Pedri imprescindible. Frenkie, al alza en lo que va de 2025, descansaría. Pedri, en modo Balón de Oro, es hoy el engranaje alrededor del cual gira todo el juego del conjunto azulgrana. Gavi y Olmo se disputarían la posición de mediapunta. Hay una teoría absurda y a la vez real que dice que quien descansa antes de un partido grande es muy probablemente el elegido para ser titular en dicha cita. De ser así, quien inicie de los dos frente a la Real Sociedad podría considerarse más 'lejos' de la titularidad en Da Luz.

Arriba, Lewandowski parece tener garantizado su sitio teniendo en cuenta que fue suplente frente al Atlético de Madrid. Es en las alas donde podría haber alguna sorpresa. Tanto Raphinha como Lamine son intocables pero llevan una carga importante de minutos encima y uno de los dos podría arrancar en el banquillo este domingo. El mismo Olmo o Fermín serían los favoritos en caso de que Flick quisera dar una tregua a alguno de sus dos extremos.

Último casting antes de Lisboa

El envite de este domingo ante una siempre correosa Real Sociedad -pese a las varias bajas que tienen los de Imanol Aguacil- es el último casting de Hansi Flick antes del trascendental encuentro el miércoles en Da Luz. Todo indica que Cubarsí e Íñigo arrancarán en Lisboa, pero quien sabe si lo que ocurra ante el elenco 'txuri urdin' puede alterar el pulso de Casadó y De Jong por el pivote o el de Gavi y Olmo por la mediapunta. El resto está claro.