Flick, entre la tentación de rotar y la obligación de ganar

El calendario aprieta y el Barça, vivito y coleando en las tres competiciones, debe administrar las cargas de sus jugadores. Hansi Flick viene agitando el once en semanas de dos partidos y este sábado, frente a Osasuna, no será la excepción. El propio técnico así lo reconoció en la previa del envite, aunque no especificó qué ni cuántos cambios introducirá en la alineación.

A Szczesny, al que Montjuïc ovacionará tras su recital en Lisboa, le acompañarían en defensa Kounde, Araujo, Cubarsí y Gerard Martín. Balde e Íñigo acabaron tocados en Da Luz y todo indica que descansarán para llegar frescos al choque de vuelta frente al Benfica. En el centro de la zaga, Cubarsí es fijo ya que no podrá jugar el martes y en principio compartirá zaga con Araujo, aunque también podría entrar Eric. Sin embargo, la envergadura de Budimir y la posibilidad de que el de Martorell sea titular en Champions convierten al charrúa en favorito para esta noche.

En la medular, todo apunta a que Marc Casadó volverá al equipo titular. La gran duda reside en quién será su socio en el doble pivote. A Pedri le iría tocando un descanso, pero el de Tegueste está a tal nivel que cuesta prescindir de sus servicios. La zona ancha del campo la completaría Gavi, que tras varios partidos sin protagonismo debido a un proceso febril podría tener la oportunidad que tanto desea.

Arriba, Lamine Yamal apunta a titular, ya que Flick le ahorró los últimos 40 minutos en Lisboa y, por lo tanto, llega fresco de piernas a un envite que podría servirle para romper su sequía en Liga, donde no marca desde hace cuatro meses y medio. En el extremo izquierdo hay dudas, aunque la brutal capacidad física de Raphinha invita a pensar que el brasileño podría mantenerse en el once. De no ser así, Fermín o Ferran podrían ocupar dicha demarcación.

En la punta de ataque también hay cierto suspense. Lewandowski, siempre ambicioso, querrá jugar para ayudar al equipo con sus goles y, de paso, afianzar su 'Pichichi' -aventaja a Mbappé en cuatro dianas-. No obstante, Flick podría dejar al polaco en el banquillo. A sus 36 años, 'Lewy' también entiende que debe dosificarse de vez en cuando. Si el teutón se animara a rotar al ariete, Dani Olmo podría ser quien ejerciera de nuevo de falso delantero centro. Ya lo hizo contra el Betis en Copa y el experimento salió bien, por lo que este sábado el ex del Leipzig podría repetir.