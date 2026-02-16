Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Posesión 3x22: Rapha ha vuelto, Flick sonríe

Este lunes, a partir de las 18:30h, La Posesión coincide con la previa del Girona-Barça

SPORT.es

Lunes de La Posesión... lunes de partido del Barça. En la previa del choque decisivo ante el Girona, analizaremos la última hora del duelo que cierra la jornada de liga en directo. Conectaremos en Montilivi, analizaremos el regreso -esperado- de Raphinha a la convocatoria y hablaremos de la enésima polémica arbitral a favor del Madrid en LaLiga. Todo, con Jaume Marcet y Joan Prats como tertulianos y David Bernabeu, como siempre, a los mandos. Todo, en directo a las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

