La Posesión 3x22: Rapha ha vuelto, Flick sonríe
Este lunes, a partir de las 18:30h, La Posesión coincide con la previa del Girona-Barça
SPORT.es
Lunes de La Posesión... lunes de partido del Barça. En la previa del choque decisivo ante el Girona, analizaremos la última hora del duelo que cierra la jornada de liga en directo. Conectaremos en Montilivi, analizaremos el regreso -esperado- de Raphinha a la convocatoria y hablaremos de la enésima polémica arbitral a favor del Madrid en LaLiga. Todo, con Jaume Marcet y Joan Prats como tertulianos y David Bernabeu, como siempre, a los mandos. Todo, en directo a las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- La 'operación Dembélé' entra en escena
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Asier Illarramendi, ex jugador del Madrid: 'Florentino invitó a todos mis amigos al palco, yo le dije que eran muchos y me contestó que daba igual
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- Obsesionados con Dro y Dembélé
- Valverde, sobre Nico Williams: 'Así no podemos seguir
- ¡Histórico Kusturica! El más joven en anotar en ACB con el Barça de basket
- ¿Vía libre para Lamine Yamal?