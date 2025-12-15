El portero de la Copa: una elección trascendente que marcará el futuro de Ter Stegen

Pasó la temporada pasada, cuando el debate alrededor del portero de la Copa se centraba en Szczesny e Iñaki Peña, con Ter Stegen recuperándose de una lesión. Hansi Flick lo tuvo claro y aseguró, tras arrebatar la titularidad al alicantino en la Supercopa de España, que el polaco sería el guardameta titular hasta el final de la temporada, en todas las competiciones, como así fue salvo en tres excepciones (Valladolid y Villarreal, con Ter Stegen, y Athletic, con Iñaki Peña, todos ellos en Liga).

La apuesta del técnico alemán fue, como siempre suele ser en la portería y así lo anuncia normalmente cuando le preguntan por ello, clara y contundente. En su momento decidió que “Iñaki Peña es el número uno”, algo que luego repitió con Szczesny y esta temporada con Joan Garcia, al que también ha etiquetado como “el número uno”.

Joan Garcia y Ter Stegen pugnan por un puesto en el FC Barcelona / EFE

De hecho, es una novedad que, antes de debutar en el torneo del KO en Guadalajara, Flick solo haya revelado que el de Sallent no saldrá de inicio, generando la duda sobre quién defenderá la portería: Marc-André o Tek. Lo decidirá, según sus palabras en la rueda de prensa previa, este martes y antes quiere hablarlo con los protagonistas. Sea cual sea su elección, es evidente que generará interpretaciones diversas porque lo fácil habría sido que Joan Garcia fuera el elegido, pero prefiere que descanse. Queda mucha temporada.

La opción Ter Stegen

Sobre el papel, parece la más lógica, dado que está completamente recuperado de su lesión, es hoy mejor portero que su compañero y, además, es el primer capitán del equipo y quien ha defendido la meta blaugrana desde que llegó de Alemania. Ter Stegen es una garantía. Sin embargo, quizás los planes del club vayan por otro lado porque tiene contrato hasta 2028, un salario muy importante y el futuro, a sus 33 años, no pasa por él. Es evidente que al Barça le interesaría una salida y si tampoco juega la Copa el mensaje hacia el germano es meridiano, tal y como ocurrió la pasada campaña con Iñaki Peña.

La opción Szczesny

El polaco tiene más que asumido que todo lo vivido la pasada campaña fue un regalo que le hizo el fútbol y su motivación, dicho por él mismo, ya no es tanto competir como ayudar al crecimiento de sus compañeros de vestuario. De hecho, Tek ha asegurado que el físico le pasa factura y, además, la pasada temporada su fichaje se realizó, precisamente, por la lesión de larga duración de Ter Stegen. Si acaba siendo titular por encima del alemán sería incluso contradictorio con lo decidido entonces. Hansi Flick tiene, en principio, la última palabra.