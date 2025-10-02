El portero del Barça que nadie vio venir

La anómala situación de la portería del Barça (Joan Garcia y Ter Stegen lesionados más Iñaki Peña, Astralaga y Áron cedidos) ha desencadenado un efecto inesperado, como que el filial tenga un guardameta de 25 años al que incluso se le ha visto en un par de entrenamientos con el primer equipo. Un fichaje, el de Emilio Bernad, que sorprendió a más de uno, pero que el castellonense está aprovechando para justificar su llegada.

Nadie lo vio venir porque, por edad al ser mayor de sub-23, no puede ser llamado por el primer equipo, pues no podría volver a bajar con el Barça Atlètic. Y en el filial, la extrema juventud es la nota predominante. Aunque es justamente por este motivo, el de otorgar experiencia a un grupo prácticamente juvenil, por el que se justifica su incorporación.

Bernad firmó este verano por una temporada tras rescindir contrato con el CD Teruel, equipo al que no le dio tiempo de disputar ni un solo partido oficial. Los turolenses le habían fichado apenas unos meses antes del Racing de Ferrol, equipo en el que solo defendió la meta en una ocasión (encajó 2 goles) a lo largo de dos campañas. Los precedentes no eran precisamente los más halagüeños...

La principal carrera la hizo el de la Vall d'Uxó en el Valencia Mestalla (66 partidos) y también jugó 29 en el Centre d'Esports Sabadell. Pero el destino quiso que en el derbi del pasado domingo ante el Sant Andreu en un abarrotado Narcís Sala y un ambiente de partido grande, a Emilio Bernad le tocara debutar defendiendo la portería del filial azulgrana. Y lo hizo con nota.

Un valladar en el Narcís Sala

Con Diego Kochen, que tuvo que regresar a toda prisa del Mundial sub-20 y Eder Aller con el primer equipo (el Barça-Real Sociedad coincidía con el partido del filial), Juliano Belletti se decantó por la experiencia de Bernad, mientras que Max Bonfill, guardameta juvenil de 18 años, fue quien se quedó en el banco.

Bernad, con sus intervenciones y la fortuna también de los travesaños, fue una de las claves para la victoria del Barça Atlètic en un partido muy complicado para los azulgranas que se resolvió con un gol de Sama Nomoko.

A la conclusión del choque, Juliano Belletti tuvo palabras de reconocimiento para Emilio Bernad cuando en rueda de prensa se le preguntó por el papel del meta castellonense: "Ha sido esencial en el control de la gestión de los saques de portería. Su experiencia sobre todo fue importante en cuanto sacar rápido, mantener el balón, la comunicación con los centrales. Sacamos mucho provecho de todo esto y cuando se mantiene la portería a cero, no es solo el equipo, todo el equipo trabajó para esto. Tuvo un buen estreno", admitió Belletti de su 'inesperado' portero.