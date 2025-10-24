Portería a cero, la gran cuenta pendiente de Szczesny

A estas alturas (35 años y una carrera sólida), pocas asignaturas por aprobar le quedan a Wojciech Szczesny. La temporada pasada, el meta polaco se estrenó oficialmente con el Barça en un partido de Copa del Rey en Barbastro, pero el gran examen le sobrevino pocos días después en la Supercopa de España. Fue su primera vez como azulgrana contra el Real Madrid, acabó expulsado pero contribuyó a conquistar su primer título con el FC Barcelona. Tek ya se había enfrentado antes a los blancos en dos ocasiones con la Roma. Y posteriormente a la final en Arabia Saudí, volvió a medirse dos veces más al rival que este domingo le volverá a poner a poner a prueba en el clásico. En total, 5 partidos en los que siempre ha encajado al menos un gol. Solo con la Juve no recibió, pero es que entró en el minuto 90 por la expulsión de Buffon.

Germán Bona

El balance de Szczesny contra el Real Madrid es positivo en cuanto a resultados (5 victorias y 2 derrotas, las dos con la Roma), pero con el déficit de no haber logrado nunca sumar una portería a cero con los blancos (exceptuando esos minutos ante la Juve). En los otros 8 partidos, ha encajado 9 goles, pues en el 0-4 de la temporada pasada del Santiago Bernabéu, Tek fue el suplente de Iñaki Peña y se quedó en el banquillo.

Así que el objetivo está claro: un balsámico 'clean sheet' en el Bernabéu. Que, además, coincidiría con su primer partido sin encajar esta temporada. Porque esta es otra cuenta pendiente que tiene el portero polaco y en el Santiago Bernabéu, como se suele decir, podría 'matar dos pájaros de un tiro'.

Wojciech Szczesny renovó el pasado verano hasta 2027 después de que fuera elegido como el club como el suplente más adecuado para Joan Garcia por su experiencia y su capacidad de ayudar a un compañero que debe ser santo y seña de la portería azulgrana durante muchos años. Pero el de Sallent se lesionó en Oviedo y con el capitán Ter Stegen también en el dique seco y con Iñaki Peña cedido al Elche, a Tek le volvió a llegar una oportunidad que recibió de buen grado.

Siempre ha encajado esta temporada

Suma esta campaña tres partidos completos en los que el Barça ha ganado tres y ha perdido dos, pero con la particularidad que en todos estos encuentros siempre ha recibido, como mínimo, una diana: 2 del PSG y 1 de Olympiacos en la Champions League, y 1 de la Real Sociedad y del Getafe, y 4 del Sevilla en LaLiga. En total, 9 goles. Demasiados.

Y por encima de su media en el Barça. Wojciech Szczesny, en su segunda campaña como barcelonista, ya suma 35 partidos como guardameta del FC Barcelona en los que ha encajado 45 tantos, es decir, con un promedio de casi 1,3 goles por encuentro.

En 14 de estos 35 choques, Szczesny logró mantener su portería a cero (1 vez cada 2,5 partidos), pero ninguno de ellos esta temporada. Así que el reto está servido.