La portería del Barça, una carpeta caliente: "Yo lo recuperaría"

La portería del FC Barcelona apunta a ser una de las carpetas más delicadas del verano. La llegada de Joan Garcia obligó hace un año al club a redefinir jerarquías y ahora tocará tomar decisiones importantes con una nómina de guardametas demasiado amplia para la próxima temporada.

Àlex Delmàs defendió en La Posesión de SPORT la necesidad de acelerar el relevo generacional bajo palos y dejó clara su postura sobre el papel que debería tener Wojciech Szczęsny, con un año más de contrato, en el nuevo proyecto blaugrana.

El analista considera que el polaco no debería asumir el rol de segundo portero y cree que el Barça debe apostar por un guardameta joven formado en casa para acompañar el crecimiento de Joan Garcia, número uno indiscutible de la plantilla.

Aunque reconoció la experiencia y el peso de Szczęsny dentro del vestuario, Delmàs entiende que su continuidad solo tendría sentido como una figura de apoyo: "Si Flick lo considera importante para el grupo o para ayudar al crecimiento de los jóvenes, puede quedarse como tercer portero, pero creo que el segundo debe ser un guardameta de casa", explicó.

En ese escenario, puso el foco sobre Aron Yaakobishvili, una de las grandes promesas de la cantera blaugrana y actualmente cedido en el Andorra. El analista cree que el club debería recuperar al joven portero húngaro y darle espacio dentro de la dinámica del primer equipo. "Se habla mucho de Kochen, pero yo recuperaría a Yaakobishvili", afirmó, destacando los minutos y el crecimiento competitivo que ha acumulado esta temporada en 21 partidos en Segunda División, si bien es cierto que ha acabado los últimos 15 sin jugar.

Yaakobishvili, portero del Andorra / FCA

Ter Stegen y la nómina de porteros

La reflexión de Delmàs también afecta directamente al futuro de Marc-André ter Stegen. El alemán regresará a la dinámica del Barça el 1 de julio tras finalizar su cesión al Girona, donde no ha podido brillar por una inoportuna lesión que le ha dejado KO hasta la próxima temporada.

Pese al reconocimiento unánime a su trayectoria y a su nivel cuando está en plenitud física, el analista considera que ha llegado el momento de cerrar una etapa, lo que obligará al Barça a mover ficha con el teutón: "Ha sido un portero espectacular para el Barça, de época, pero creo que es momento de pasar pantalla", señaló pese a que Marc-André tiene contrato hasta 2028 y, por su situación personal, sigue sin querer abandonar Barcelona.

Como os contamos en SPORT, dentro del club nadie esconde que verían con buenos ojos una marcha del guardameta alemán, tanto por la falta de encaje en el nuevo escenario como por el elevado impacto de su ficha en la masa salarial. Su salida aliviaría de forma importante las cuentas del primer equipo, aunque en los despachos admiten que no son demasiado optimistas con la situación.

El club blaugrana deberá resolver durante las próximas semanas una situación especialmente compleja que va más allá de la situación del de Mönchengladbach. Joan Garcia, Ter Stegen, Szczęsny, Iñaki Peña (cedido), Diego Kochen y Aron Yaakobishvili (cedido) forman actualmente una acumulación de porteros con contrato difícil de sostener y obligarán a Deco a mover ficha antes del inicio de la próxima temporada.