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FC Barcelona

El portazo total del Inter por Bastoni

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, habló sobre el futuro interista del central pretendido por el Barça

Guarín: "Bastoni es un líder del Inter, lo puede hacer bien [en Madrid o Barça]"

Guarín: "Bastoni es un líder del Inter, lo puede hacer bien [en Madrid o Barça]"

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Jordi Gil

Jordi Gil

El Inter respira aliviado con Alessandro Bastoni. El central ha estado en la órbita del FC Barcelona, pero el deseo de incorporarlo ha decrecido en las últimos días ante la negativa del Inter a desprenderse de un futbolista valorado en unos 70 millones de euros.

Bastoni, de 27 años, tiene contrato con el Inter hasta el 2028 y Cristian Chivu, su entrenador, confirmó las expectativas que tiene con el jugador en una entrevista a la 'Gazzetta dello Sport'.

"Bastoni es uno de nuestros campeones. Es normal que circulen rumores de traspaso a su alrededor porque, para mí, es uno de los mejores centrales del mundo. Sé qué clase de persona es Alessandro, pero sobre todo, sé lo que nos ha dado, lo que nos da y lo que nos dará en el futuro...", afirmó el rumano.

Chivu, entrenador del Inter de Milán

Chivu, entrenador del Inter de Milán / JOHN G. MABANGLO / EFE

El Barça, por tanto, ya sabe que debe olvidarse de Bastoni. En realidad, tampoco es una posición en la que el equipo tenga urgencias visto el gran rendimiento de Gerard Martín o Eric Garcia, incluso la posible irrupción de Álvaro Cortés.

Más calma en Italia

El Inter quiere revalidar el Scudetto con Bastoni como uno de sus puntales y confía en que poco a poco las aguas vuelvan a su cauce con la selección italiana después de que fuera el triste protagonista en la final en el play-off ante Bosnia-Herzegovina que significó la eliminación por tercera vez consecutiva de la 'azzurra' de una Copa del Mundo.

Bastoni se ha visto inmerso por la polémica en Italia por esta expulsión contra Bosnia y también por celebrar la expulsión del juventino Kalulu cuando había fingido. El futbolista ha tenido que soportar los silbidos de la hinchada italiana en todos los campos que ha visitado.

Bastoni sufrió mucho con Nico Paz en el último Como-Inter de la Serie A

Bastoni sufrió mucho con Nico Paz en el último Como-Inter de la Serie A / ROBERTO BREGANI / EFE

Incluso, Cristian Chivu le dio un par de partidos de descanso para que mentalmente se recuperara después de un mal partido frente al Como 1907 en el que el equipo de Cesc Fàbregas, liderado por Nico Paz, lo bailó.

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Ahora, con el scudetto en el bolsillo, Bastoni ha recuperado la tranquilidad y su futuro pasa por continuar liderando la defensa neroazzurra. El Barça debe fijarse en otros objetivos si considera que finamente es necesario refozar su retaguardia.

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