Portazo de Bartomeu al Real Madrid en el 'caso Negreira': "Pretenden conocer informes internos"

Josep Maria Bartomeu ha dado un nuevo paso en su estrategia de defensa en el marco del 'caso Negreira'. Según ha avanzado el programa de la SER 'Què t’hi jugues?', el expresidente del FC Barcelona ha presentado, a través de su abogado, un escrito dirigido al juez instructor en el que se niega a entregar más documentación tras la petición formal del Real Madrid, personado como acusación en la causa por los cobros del exvicepresidente de los árbitros hasta 2018 por parte del club culé a cambio de informes arbitrales.

En el documento, Bartomeu rechaza de manera tajante facilitar la totalidad de los informes de 'due diligence, forensic' y otro tipo de documentación interna del club correspondientes a un periodo de 18 años. El exmandatario considera que la solicitud no solo es desproporcionada, sino que proviene de un "contrario no solo en el proceso, sino rival en el ámbito deportivo y financiero".

En su escrito, Bartomeu sostiene que la intención de fondo del Real Madrid es conocer informes internos sobre la actividad financiera y comercial del FC Barcelona, algo que, a su juicio, nada tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos investigados. Por ello, defiende y alerta que la entrega de esa documentación podría derivar en un uso indebido de la información, "con toda probabilidad para usos ajenos al proceso".

El expresidente también recuerda al juez que el club ya ha aportado a la causa la documentación relevante que obra en su poder y que está directamente relacionada con el 'caso Negreira'. En concreto, señala que las pruebas presentadas por el Barça consisten en informes técnicos elaborados por Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, y que esos documentos corresponden exclusivamente a su etapa al frente de la entidad.

En ese sentido, Bartomeu subraya que respecto a su presidencia, entre 2015 y 2021, "constan en autos aportados y documentados los pagos del FCB y la contraprestación de servicios". Añade además que los informes y soportes digitales incorporados al procedimiento judicial se corresponden precisamente con ese periodo, dejando claro que, a su entender, no existe ninguna omisión documental en lo relativo a su mandato.