¿Que ponía en el sobre? Hansi Flick se aseguró que su papeleta era la de Laporta antes de votar

El Barça ha vivido este domingo una gran jornada tras la victoria deportiva ante el Sevilla y la jornada electoral. Hansi Flick acaparó todos los focos al personarse en el recinto electoral para ejercer su derecho al voto en un clima de absoluta efervescencia barcelonista. El técnico alemán ya había acudido a la presentación del libro de Laporta durante la precampaña dejando clara su preferencia.

La escena más comentada de la tarde se produce cuando el preparador de Heidelberg recibió un sobre cuando iba a votar y quiso cerciorarse de que había en su interior. Flick decidió abrir el sobre a la vista de todos los presentes para realizar una inspección minuciosa del contenido antes de dirigirse a la urna de cristal. El entrenador germano quiere "confirmar la papeleta" elegida para evitar cualquier tipo de error en un momento de máxima trascendencia para el club.

DETALLE METICULOSO

Joan Laporta presencia la secuencia en primera línea mientras los socios allí congregados rompen en un estruendoso aplauso ante la naturalidad del técnico. El candidato recibe el respaldo implícito de un Flick que sonríe al comprobar que el nombre impreso en el papel coincide con su preferencia.

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La multitud estalló en gritos de apoyo al grito de "Hansi Flick, Hansi Flick" mientras el entrenador introduce la papeleta dentro del sobre.