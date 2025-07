Así se pone a tono la plantilla del Barça antes de reencontrarse con Flick

Hace semanas que vemos a futbolistas de la primera plantilla del Barça subir 'stories' y 'post' en Instagram entrenando en el gimnasio. Y nos preguntamos: ¿Es que no desconectan ni en vacaciones? Lógicamente, claro que tienen un espacio para dejar descansar al cuerpo y romper con la estricta dieta que suelen llevar durante la temporada oficial.

Pero en un periodo vacacional tan largo como el que han tenido este 2025, los preparadores físicos y los fisios les mandaron 'deberes' para ir haciendo de forma regular y para que el cuerpo no olvide lo que son, deportistas de élite. Sobre todo pensando en los días previos al inicio de la pretemporada. Es decir, la fase justo en la que nos encontramos ahora.

MOMENTO DE LOS ENTRENADORES PERSONALES

Esta 'prepretemporada' que cada futbolista lleva a cargo por su cuenta contempla que se ejerciten en solitario en gimnasios en casa o, como suele ser más habitual, con entrenadores personales en centros externos. Estos están ahora mismo plagados de futbolistas de primer nivel que están en este contexto con la mente puesta ya en volver a empezar.

"Los jugadores generalmente suelen parar 10-15 días, luego el resto de vacaciones se les asigna una pauta de trabajo por parte de los clubes. Aun así, ellos tienen preparadores y fisios personales que les ayudan a hacer este tipo de trabajo, 'off season'. Este trabajo lo hacen para no llegar al inicio de la pretemporada, que deben hacer altas cargas, estando con el cuerpo no preparado. Está la anécdota de que a Guardiola le llegó un futbolista pasado de peso y lo tuvo 'castigado' hasta que recuperó un poco el estado de forma", nos cuenta el fisioterapeuta Lluís Puig (@fisioinquiet).

Las pautas del club incluyen tres partes: una cardiovascular, otra preventiva y otra de fuerza (Lluís Puig, fisioterapeuta @fisionquiet)

"La pauta que siguen incluye tres partes: una más cardiovascular (bicicleta estática, carrera continua o fartlecks), luego hay una parte preventiva, que es muy individualizada del jugador según sus antecedentes (si ha tenido problemas de Aquiles, de tendones rotulianos, etc.) y luego una tercera de trabajo de fuerza, encaminado hacia cuádriceps e isquios. Ni mucho menos llegan los jugadores habiendo parado un mes, sería sinónimo de lesión", añade Puig.

"Los preparadores suelen hacer planings individualizados para cada jugador teniendo en cuenta puntos débiles (lesiones)", Josep Maria Tejedo (expreparador físico Khimki de Moscú)

Por su lado, el prepradador físico Josep Maria Tejedo, que ha trabajado esta pasada temporada en el Khimki de Moscú de la Premier de Rusia con Franc Artiga, asegura que "habitualmente lo que se hace es hacer un planing individualizado para cada jugador, orientado sobre todo a puntos débiles (relacionados con lesiones previas). Acostumbran a ser trabajos generales porque los hacen solos, aunque también buscan preparadores externos. Mucho trabajo de gimnasio, fuerza funcional que les permita volver a los niveles mínimos aceptables para volver al fútbol de nivel y un cardio suave, de mantenimiento".