¡En Polonia ven a Lewandowski en el Atlético de Madrid!

El futuro de Lewandowski comienza a estar en un primer plano. Primero, por el buen arranque goleador del polaco y ahora por su segunda lesión de la temporada, que ha generado polémica porque pudo haber forzado con su selección hasta que acabó rompiéndose. En Polonia empiezan a tener claro que el Barça no le abrirá las puertas a realizar un quinto año en el club a pesar de que el goleador desearía querdarse. Y apuntan a que la prioridad del delantero sería por quedarse en Europa, dónde tiene el interés de algún equipo. Surgió el nombre del Milan y ahora deslizan la posibilidad del Atlético de Madrid, ya que Diego Simeone valora mucho al futbolista y más si puede llegar con la carta de libertad.

El periodista Mateusz Święcicki apuntó que el futuro de Lewandowski pasaba por Europa: "El Milan es una probabilidad, pero tengo una teoría y es que Lewandowski va a jugar una temporada en el Atlético de Madrid. Puede tener éxitos con Sorloth y el Atlético ya fichó en su momento a David Villa o Luis Suárez. Además, hay asuntos personales por resolver", señaló el comentarista deportivo polaco.

Robert Lewandowski prioriza quedarse en Barcelona aunque sea con un rol ya más secundario y adecuándose el salario, pero el club blaugrana no tomará ninguna decisión hasta que vaya finalizando la temporada. El Barça estaba abierto a todo, pero las últimas lesiones del delantero indican que la decisión final pasaría por una salida al finalizar el contrato para ahorrarse un salario alto. Es por ello que el Barça está estudiando con detenimiento el mercado de delanteros centros con el objetivo de realizar un fichaje estratégico. No es fácil porque la inversión a realizar es alta y el club, salvo que haya ventas, tiene una situación económica complicada.

El entorno de Lewandowski ha recibido ya el interés de equipos de Arabia Saudí y la MLS aunque no tiene nada claro finalizar su etapa al máximo nivel en Europa. En las últimas semanas, su agente, Pini Zahavi, se reunió con el Milan, equipo que sí estaría dispuesto a firmarle si finalmente acaba saliendo del Barça. La Juventus también está atento a su futuro. Por el momento no hay ofertas en firme porque el polaco quiere esperar a la decisión del Barça antes de comenzar a hablar con otros clubs.

El Atlético de Madrid siempre ha estado atento a oportunidades que han salido del Barça y ha realizado operaciones económica y deportivamente muy ventajosas. La última fue la del uruguayo Luis Suárez, que rescidió con el club blaugrana para convertirse en líder de la defensa colchonera en un año que consiguieron ganar la Liga. David Villa en su momento también le dio muy buenos resultados. Habrá que ver el rendimiento de Lewandowski de aquí hasta finales de temporada aunque nadie duda que si las lesiones le respetan, se trata de un auténtico 'Killer'.