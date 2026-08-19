La polivalencia de Xavi Espart nunca defrauda a Flick

Xavi Espart ha vuelto a ser uno de los nombres propios del Barça en el Trofeu Joan Gamper. El canterano ha vuelto a ocupar una posición diferente a la que acostumbra y ha respondido con una actuación que refuerza una de las grandes virtudes que más está valorando Hansi Flick durante esta pretemporada: su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones sin perder personalidad sobre el césped.

El técnico alemán volvió a apostar por Espart como titular como pivote, una posición que ya había ocupado durante el amistoso ante el Basilea y también durante el Mundial Sub-19 que ganó con la Selección Española, y disputó 45 minutos de un nivel muy destacado. Una prueba más de que Flick está explorando todas las posibilidades de un futbolista que, pese a que su posición habitual es el lateral derecho, está demostrando que puede ofrecer soluciones en el centro del campo.

Como un centrocampista más

La irrupción de Espart está siendo una de las notas más positivas de la preparación azulgrana. El canterano está aprovechando cada oportunidad que le concede Flick y, lejos de limitarse a cumplir cuando juega en el lateral derecho, está demostrando que también puede ser una alternativa en el centro del campo.

Ante el Al-Ahly, el canterano de 19 años comenzó el encuentro en el doble pivote junto a Bernal y rápidamente dejó claro que no iba a limitarse a ocupar una posición testimonial. Espart estuvo constantemente metido en el juego, participando en la circulación, ofreciendo apoyos y apareciendo tanto en tareas defensivas como en campo contrario. Su intensidad le permitió además protagonizar varias recuperaciones importantes, una de ellas en la jugada que terminó con una ocasión de Hamza en el minuto 5. Poco después, en el 9', volvió a aparecer para frenar una contra del Al-Ahly. Y en el minuto 21 dejó uno de sus detalles más destacados de la noche con una finta que evidenció su confianza para jugar en espacios interiores. En el 36', pudo poner el broche de oro a su partido con un disparo que sacó un defensor del Al-Ahly cuando ya parecía que se iba para dentro. Tras su gran actuación en la primera mitad, Flick dedició cambiarlo al descanso y el doble pivote pasaron a formarlo Brian Fariñas y Orian Goren.

No es la primera vez que Espart ofrece esta versión. Ante el Basilea ya había dejado buenas sensaciones actuando como pivote y durante esta pretemporada el canterano también ha rendido a un nivel muy alto cuando ha jugado de lateral derecho, demostrando que puede competir por un lugar en la plantilla desde una posición en la que el Barça necesita alternativas.

Con Kounde jugando hoy como central y Eric Garcia en el lateral derecho, Espart sigue demostrando que puede tener un hueco tanto en el lateral como en el pivote.