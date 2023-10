El polémico último 'like' de Joao Félix en Twitter

Los seguidores del Atlético de Madrid recriminan la actitud del portugués Joao Félix está siendo muy activo interactuando en sus redes sociales

No es un secreto que el deseo de Joao Félix es seguir en el FC Barcelona más allá de su cesión para esta temporada.

El delantero portugués ya dejó claro el día de su presentación que jugar en el Barça "es un sueño", y para más inri, en verano concedió una entrevista al periodista especializado en mercado Fabrizio Romano dejando claro que solo quería vestir la camiseta blaugrana pese a tener contrato en vigor con el Atlético de Madrid.

Un nuevo 'like' en la cuenta del jugador portugués ha inundado de reacciones las redes, y es que en las últimas semanas Joao se ha mostrado muy activo. Esta vez, con un 'me gusta' a una publicación en la que se constata la mejora de su rendimiento en los últimos meses.

❗️| João Félix liked a post that displayed his season's statistics, which included the caption, "Atlético de Madrid fans are crying." pic.twitter.com/DnPh74HAT5